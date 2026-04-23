Enfal 17: MKE'nin yeni mühimmatı adını Kur'an-ı Kerim'den aldı

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) SAHA 2026 Fuarı'nda savunma sanayisindeki iddiasını güçlendirecek yeni nesil sistemleriyle vitrine çıkmaya hazırlanıyor.

Türkiye, modern savaş ortamında giderek artan dron tehditlerine karşı hava savunma kabiliyetini güçlendirecek yeni bir sistemi daha envantere dahil edecek. ENFAL-17 füzesi Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından geliştirilip kamuyu ile paylaşıldı.

ENFAL-17 füzesinin teknik ayrıntıları paylaşılmadı

MKE tarafından "oyun değiştirici" olarak nitelendirilen ENFAL-17 füzesine ilişkin teknik ayrıntılar henüz açıklanmadı.

TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi'ne entegre edilecek olan ENFAL-17, 5-9 Mayıs 2026 tarihleri arasında SAHA Expo'da ilk kez sergilenecek.

Enfal Suresi 17.ayet ne diyor?

Füzenin adının ise Kur'an-ı Kerim'de yer alan Enfal Suresi'nin 17. ayetine atıfla verildiği belirtildi.

Ayetin meali şu şekilde:

"Savaşta onları siz öldürmediniz, onları Allah öldürdü; (oku) attığında da sen atmadın, Allah attı; bunu da müminlere kendinden güzel bir lütufta bulunmuş olmak için yaptı. Allah her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir."

ENFAL-17 füzesi TOLGA sistemiyle entegre görev yapacak

MKE'nin öne çıkan sistemlerinden biri olan TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi'ne; ENFAL-17 füzesi, lazer silah ve akustik ses tespiti sistemleriyle entegre edilecek.

Karadan havaya görev yapacak ENFAL-17'nin, özellikle alçak irtifada seyreden hava tehditlerine etkinlik sağlaması amaçlanırken, dronlara karşı daha güçlü bir savunma kapasitesi oluşturması hedefleniyor.