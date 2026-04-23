Adalet Bakanlığı'nda 7 yeni daire başkanlığı kuruldu
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans
Sponsorlu İçerik
'Ürdün vatandaşı kadın, Gazze protestosu nedeniyle tutuklandı' iddiasına açıklama

İstanbul Valiliği, Ürdün vatandaşı Esraa Mohammad Awad Aljamal'ın Gazze protestosu yaptığı için tutuklandığı iddialarını yalanlayarak, şahsın ABD Başkonsolosluğu'na yönelik molotoflu saldırı nedeniyle 6 yıl hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, toplumun Filistin konusundaki net duruşunun manipüle edilmeye çalışıldığı vurgulanırken, ülkemizdeki yabancı misyon temsilciliklerinin güvenliğinin devlet sorumluluğunda olduğu hatırlatıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Nisan 2026 16:51, Son Güncelleme : 23 Nisan 2026 16:53
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, sosyal medyada "Gazze soykırımına karşı vicdani bir tepki göstermek amacıyla ABD konsolosluğu önünde sesini duyurmaya çalışan Esraa ve ailesine hukuka ve insan haklarına aykırı muamele" şeklinde haber ve paylaşımların yapıldığının görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Bu paylaşım ve haberler, manipülasyon amacı taşımakta olup gerçeği yansıtmamaktadır. Toplumumuzun tamamının Filistin/Gazze konusundaki net duruşu ve tavrı, tüm dünya tarafından bilinmektedir. Bu duruş ve tavır, kamu kurumlarının da meseleye bakış açısını ve davranış şeklini belirlemektedir. Ancak terör devleti İsrail'in Filistin/Gazze konusunda alçakça uyguladığı soykırım ve katliamlara gösterilecek tepkilerin, ülkemizi uluslararası mecrada güç duruma düşürmemesi de hayati önem taşımaktadır. Unutulmamalıdır ki ülkemizde bulunan tüm yabancı misyon temsilciliklerinin güvenliği, devletimizin sorumluluğu/güvencesi altındadır." ifadesi kullanıldı.

Ürdün vatandaşı Aljamal'ın, 16 Eylül 2025'te ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğuna yönelik düzenlenen molotoflu saldırı olayının şüphelisi olarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 18 Eylül 2025'te yakalandığı belirtilen açıklamada, kadının sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

İl Göç İdaresince serbest bırakıldı

Açıklamada, Aljamal'ın, 21 Nisan'da İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçundan 4 yıl 2 ay, "mala zarar verme" suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirtilerek, mahkemenin hükmün açıklanmasını geriye bıraktığı yönündeki kararı sonrası Aljamal'ın Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünden tahliye edildiği kaydedildi.

Aljamal'ın tahliye işleminin ardından İçişleri Bakanlığının ilgili genelgesi gereği sınır dışı işlemleri için Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Dudullu Şehit İsmail Akkoyun Polis Merkezi Amirliği tarafından saat 23.45 sıralarında teslim alındığı belirtilen açıklamada, "Yapılan kontrollerin ardından mahkeme tarafından yurt dışı çıkış yasağı bulunduğu belirlenen Esraa Mohammad Awad Aljamal, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bilgi verilerek Ümraniye Dudullu Şehit İsmail Akkoyun Polis Merkezi Amirliğince serbest bırakılmış olup şahıs hakkında adli süreç takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

