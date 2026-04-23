Adalet Bakanlığı'nda 7 yeni daire başkanlığı kuruldu
Adalet Bakanlığı'nda 7 yeni daire başkanlığı kuruldu
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans
Sponsorlu İçerik
Erdoğan: Savaşların bedelini masum çocuklar ödüyor
Erdoğan: Savaşların bedelini masum çocuklar ödüyor
Et ve eşek eti skandalı yine aynı ilden çıktı
Et ve eşek eti skandalı yine aynı ilden çıktı
Meclis'ten geçti: İşte 5 soruda 'doğum izni' düzenlemesi
Meclis'ten geçti: İşte 5 soruda 'doğum izni' düzenlemesi
Enfal 17: MKE'nin yeni mühimmatı adını Kur'an-ı Kerim'den aldı
Enfal 17: MKE'nin yeni mühimmatı adını Kur'an-ı Kerim'den aldı
Lisede Erasmus programında usulsüzlük: Okul müdürü görevden alındı
Lisede Erasmus programında usulsüzlük: Okul müdürü görevden alındı
MSÜ tercihlerinde süre yarın doluyor
MSÜ tercihlerinde süre yarın doluyor
'Güçlü Türkiye'den bahsediyorsak bunun ilk şartı, güçlü çocukluk nesli yetiştirmek'
'Güçlü Türkiye'den bahsediyorsak bunun ilk şartı, güçlü çocukluk nesli yetiştirmek'
'TBMM'nin açılışı ile yakılan istiklal meşalesi, bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır'
'TBMM'nin açılışı ile yakılan istiklal meşalesi, bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır'
Okullarda 7 basamaklı güvenlik modeli
Okullarda 7 basamaklı güvenlik modeli
Kurtulmuş: 23 Nisan çocuklarımıza armağan edilen eşsiz bir bayramdır
Kurtulmuş: 23 Nisan çocuklarımıza armağan edilen eşsiz bir bayramdır
ÖTV'siz araç alanların telaşı başladı! Ortopedik engelliye tertibat sınavı
ÖTV'siz araç alanların telaşı başladı! Ortopedik engelliye tertibat sınavı
'Suçlu çocuğun ailesine ceza' tartışması: Yükümlülüklerin ihlali söz konusu
'Suçlu çocuğun ailesine ceza' tartışması: Yükümlülüklerin ihlali söz konusu
Pandemi bir nesli çaldı
Pandemi bir nesli çaldı
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi TBMM'de kabul edildi
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi TBMM'de kabul edildi
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel görevden uzaklaştırıldı
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel görevden uzaklaştırıldı
İdari yargıda 10 yıl aynı yerde görev yapanlar mercek altında
İdari yargıda 10 yıl aynı yerde görev yapanlar mercek altında
HSK'den yargıda 'kota' dönemi: İstinaf üyelerine asgari iş sayısı geliyor
HSK'den yargıda 'kota' dönemi: İstinaf üyelerine asgari iş sayısı geliyor
Türkiye'nin konuştuğu savcı ilk kez görüntülendi
Türkiye'nin konuştuğu savcı ilk kez görüntülendi
Sendikacılık Kanunu 25. yılında: KPDK'den 'yeni sistem' sinyali
Sendikacılık Kanunu 25. yılında: KPDK'den 'yeni sistem' sinyali
Ali Yalçın paylaştı: 4688 Sayılı Kanun değişikliği takvime bağlanıyor
Ali Yalçın paylaştı: 4688 Sayılı Kanun değişikliği takvime bağlanıyor
Togg'da 100 bin barajı aşıldı: Yeni model 2027'de yollarda!
Togg'da 100 bin barajı aşıldı: Yeni model 2027'de yollarda!
İhracat kotası 5 kat arttı: Yumurtaya zam gelecek mi?
İhracat kotası 5 kat arttı: Yumurtaya zam gelecek mi?
Ankara Üniversitesi'nde İslam'a ve kutsal değerlere hakaret skandalı
Ankara Üniversitesi'nde İslam'a ve kutsal değerlere hakaret skandalı
OVP'de 'petrol' revizyonu: Enflasyon 3,5 puan daha yüksek olabilir
OVP'de 'petrol' revizyonu: Enflasyon 3,5 puan daha yüksek olabilir
Bakan Gürlek: Gülistan Doku soruşturmasında her iddia ciddiyetle ele alınıyor
Bakan Gürlek: Gülistan Doku soruşturmasında her iddia ciddiyetle ele alınıyor
Ekonomistler 'faiz' kararını yorumladı: Temkinli şahin duruş!
Ekonomistler 'faiz' kararını yorumladı: Temkinli şahin duruş!
Hürmüz gerilimi petrolü yeniden 100 doların üzerine taşıdı
Hürmüz gerilimi petrolü yeniden 100 doların üzerine taşıdı
Bakan Tekin: Okul saldırıları ile ilgili hiçbir ihmal karşılıksız kalmayacak
Bakan Tekin: Okul saldırıları ile ilgili hiçbir ihmal karşılıksız kalmayacak
Et ve eşek eti skandalı yine aynı ilden çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmaların güncel listesini yayınladı; Mersin'de iki işletmenin daha vatandaşa "tek tırnaklı" (at ve eşek) eti yedirdiği tespit edildi. Mart ayında şampiyon yarış atının çipinden yakalanan at eti skandalının ardından Mersin'de denetimlerini sıkılaştıran ekipler, Göksel Yemekçilik ve Onur Tantuni gibi işletmeleri ifşa etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Nisan 2026 17:04, Son Güncelleme : 23 Nisan 2026 17:08
Et ve eşek eti skandalı yine aynı ilden çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarlarına karşı savaş açmış durumda. Türkiye genelinde denetimlerini aralıksız sürdüren bakanlık, uygunsuzluk tespit edilen firmaları ve ürünlerini de kamuoyu ile paylaşıyor. Bakanlık, söz konusu listeyi güncellerken gıdada bir at ve eşek eti skandalı daha yaşandı.

2 FARKLI LİSTE İLE İFŞA EDİLİYOR

Bakanlık, denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen ürünleri "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlığı altında 2 farklı liste ile kamuoyu ile paylaşıyor. Söz konusu ürünler ve markaları vatandaşa açıklanıyor.

MİDE BULANDIRAN DETAYLAR

Gıdada hile yapan firmaların yer aldığı liste bir kez daha güncellendi. 22 Nisan tarihli listede yine mide bulandıran detaylar yer aldı.

ŞAMPİYON ATI KAVURMA YAPTILAR

Mart ayında Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Aşhanesi'nde vatandaşa kavurma diye verilen yemeğin at eti olduğu ortaya çıkmıştı. Aşhanede şampiyon yarış atı Smart Latch kesilerek vatandaşa yedirilmişti. Skandal ise yemeğin içinden çıkan çip ile tespit edilmişti.

Aynı tarihlerde Mersin'de 2 firmanın da at ve eşek eti sattığı tespit edilmişti. Hakan Et Market ve Hürriyet Et Market'in kıyma ve etinin tek tırnaklı eti olduğu ifşa edilmişti.

YİNE MERSİN YİNE SKANDAL!

Yeni listede de Mersin'de aynı skandal ortaya çıktı. 2 firmanın kırmızı et diye vatandaşa at ve eşek eti yedirdiği belirlendi.

İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri....

"Sühabey" markalı yarım yağlı taze beyaz peynirin yağ oranının düşük olduğu belirlendi.

"Özvarlı Süt Ürünleri" markasına ait tereyağında, "Muhittinoğlu" marka yoğurtta, "Çiğdem Kuzdere" firmasına ait tereyağında bitkisel yağ tespit edildi.

"Damar" markalı kaymaklı yoğurtta nişasta çıktı.

Elazığ'daki 'Eroğlu Yemekçilik'in lahmacununda sakatat, "Kamaş" marka sumakta gıda boyası, "Balbazar" ve "Gülsan" marka balda taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edildi.

Mersin'de bulunan "Göksel Yemekçilik" ve "Onur Tantuni" adlı işletmelerin vatandaşa "tek tırnaklı" (at ve eşek eti) yedirdiği belirlendi.

"Pekmez Dünyası"na ait bitkisel karışımlı macunda ise ilaç etken maddesi tespit edildi.

