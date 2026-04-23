11 yaşındaki Kerem, saldırıda kız arkadaşlarına siper olmuş: "Bizi korudu"

Türkiye 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutlarken, Kahramanmaraş'ta dört çocuğun hayatını kaybettiği okul saldırısının aileleri bayramı mezarlıkta geçirdi. Saldırıda şehit olan Belinay Nur Boyraz, Kerem Erdem Güngör, Zeynep Kılıç ve Bayram Nabi Şişik, Şeyh Adil Mezarlığı'nda yan yana toprağa verilmişti.

Her sabah oğlunun mezarını ziyaret ettiğini belirten öğretmen Mustafa Güngör, bayram sabahı eşi Yasemin Güngör ile birlikte Kerem Erdem'in mezarına çiçek bırakıp dua etti. Gözyaşlarını tutamayan Güngör, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Çocuk bayramı ama biz çocuğumuzu defnettik. Geri dönülmez bir yola girdi, eksikliğini hissediyoruz yavrumuzun. Kahvaltı yapmadan önce yavrumuzun yanına geliyoruz. Geçen arabaya bindik, 'Bir kişi eksik' diyorum. Baktım Kerem yok. Evlat kaybettik. Allah kimsenin başına vermesin."

Arkadaşı Melek anlattı: "Kerem bizi korudu"

Saldırı anına ilişkin en çarpıcı bilgileri, Kerem Erdem'in okul arkadaşı Melek aktardı. Mustafa Güngör, kızın bayram öncesi eve gelerek anlattıklarını şöyle aktardı:

"Dün akşam arkadaşı geldi. Kız çocuklarını korumuş. Arkadaşı Melek, 'Bizi korudular ağabey' diyor. Hocam pencereden dışarı atlamamız için önce bizi gönderdiler diyor. O sırada bunlara sıkmaya devam etmiş, erkeklere. 'Kerem bizi korudu, sağ olsun' diyor. Ben duygulandım. Bu yüreğimize su serpiyor. Bu çocuklar kendini feda etti."

"Yüreği kadar yer kaplayan" çocuk

Oğlunu Yaşar Kemal'in ölümsüz sözleriyle anlatan baba Güngör, Kerem Erdem'in hem yürekli hem de başarılı bir öğrenci olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Çok yürekli bir çocuktu zaten. 'İnsan gövdesi kadar değil yüreği kadar yeri kaplar' diyor ya Yaşar Kemal, onun gibi bu çocuk yüreği kadar yeri kaplıyor. Ben hiç doyamadım bir baba olarak. Çok terbiyeli bir evlattı, başarılıydı. Çok akıllı bir çocuktu."