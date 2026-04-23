Külliye'de duygusal 23 Nisan: Mutlucanlar ağlamaz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, kabine toplantısının yapıldığı salonda Bakan Tekin ve beraberindeki çocukları kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla sohbet etti. Kabul sırasında 3'üncü sınıf öğrencisi Mutlucan Korkmaz ile anasınıfı öğrencisi kardeşi Gülsü Işıl Korkmaz, şiir okudu. Korkmaz kardeşlerin daha önce sanal medyada paylaşılan görüntüleri de salonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a izletildi. Programda duygusal anlar yaşandı. 'Minareler süngü, kubbeler miğfer' dizeleriyle başlayan 'Asker Duası' şiirini okuyan Mutlucan, heyecanlandı ve gözyaşlarını tutamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 'Mutlucanlar ağlamaz' diyerek moral verdi.

'HAYATIN HER ALANINDA PARLAYACAKSINIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukların 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, "Geçtiğimiz hafta milletçe hepimizi üzen iki olay yaşadık. Saldırılarda kaybettiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, tedavileri devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. 23 Nisan'ı çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla Milli Mücadele'yi başarıyla yöneten Meclisi'mizin değerli üyelerini saygıyla yad ediyorum" dedi. Erdoğan, her bir çocuğun kendileri için umut olduğunu dile getirerek, "Işıl ışıl parlayan gözleriniz, gökyüzü kadar temiz ve masum yüzleriniz, şefkat ve merhamet dolu yüreğiniz ile her biriniz bizim umudumuzsunuz. Sizin gibi yavrularımızla her buluşmamızda Türkiye'nin aydınlık geleceğine olan inancım daha da artıyor, güçleniyor. Çünkü ileride bu koltuklarda sizler oturacak, bu makamlara inşallah sizler geleceksiniz. Üstlendiğiniz görevlerde ülkenize ve milletinize en güzel şekilde hizmet edeceksiniz. Biliyorum ki aranızdan çok kıymetli isimler çıkacak. Bilimde, sanatta, sporda, siyasette, sivil toplumda yani hayatın her alanında birer yıldız gibi parlayacaksınız. Yeter ki hayallerinizle aranıza hiçbir engelin girmesine izin vermeyin. Yeter ki kendinize güvenin, başarabileceğinize inanın. Disiplinli bir şekilde çalışmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyin. Gerisi sadece biraz sabır ve zaman meselesidir. Bundan hiçbir şüphe duymadığımı özellikle vurgulamak istiyorum. Bugün ne yapıyorsak, sizin hayallerinizi gerçekleştirmeniz için yapıyoruz. Ne yapıyorsak, gözlerinizdeki ışık hayatınız boyunca hiç sönmesin diye yapıyor, bunun samimi mücadelesini veriyoruz. Sizleri seviyor, her birinize inanıyor, güveniyorum. Hepinizin tek tek gözlerinizden öpüyorum" diye konuştu.

ERDOĞAN KOLTUĞUNU DEVRETTİ

Erdoğan, koltuğunu Büyükhanlı Kardeşler Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Civan Boran Vargün'e bıraktı. Civan Boran Vargün, "23 Nisan 1920 Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde milletimizin geleceğine inanan ve kendini bu yola adayan büyüklerimizin iradesiyle, milletimizin kendi geleceğine yön verme kudretini dünyaya ilan ettiği tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. Bu anlamlı günün 106'ıncı yılında devletimizin en yüce makamında bulunmak bizler için büyük bir gurur ve motivasyon kaynağıdır. Bugün Türkiye'nin dört bir yanındaki çocukların sesi olarak buradayız. 'Maarifin kalbinde çocuk' anlayışıyla kurulan her hayalin, atılan her adımın odağında yer aldığımızı biliyoruz. Bizler merak eden, üreten, erdemli ve merhametli, kendisinden emin olunan insanlardan oluşan bir nesil olacağız. Teknolojiyi bilinçli kullanacak, dijital esenlik içinde büyüyecek, doğayı koruyacak, israftan uzak duracak ve daha yaşanabilir bir dünya için gayret göstereceğiz. Çünkü biliyoruz ki bize sunulan her imkan, geleceğe karşı taşıdığımız bir sorumluluktur. Geçtiğimiz günlerde okullarımızda yaşanan acı hadiseler hepimizin yüreğinde derin bir iz bıraktı. Hayatını kaybeden Ayla öğretmenimize ve arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır diliyoruz. Yaralanan arkadaşlarımızın ise en kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyoruz. Bu acı bizi zayıflatmaz, aksine daha da güçlü dayanışma iradesi etrafında birleştirir ve kararlılığımızı pekiştirir. Sevgiyle, dayanışmayla ve ortak bir vicdanla büyüyen nesil olarak hem kendi ülkemizde hem de dünyanın neresinde olursa olsun ihtiyaç duyan herkes için iyiliği ve barışı çoğaltacağız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli egemenliğimizi aziz milletimize emanet eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum" dedi.

Vargün, gazetecilerin sorularına da yanıt verdi. Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarılarının sorulması üzerine Vargün, "Bütün gemilerimizi, uçaklarımızı, füzelerimizi hazırlayan, tasarlayan mühendislerimize teşekkür ediyorum. Savunma sanayimiz hakkında birçok proje ve çalışmayı hayata geçireceğim" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın sonunda çocuklarla fotoğraf çektirdi ve bisiklet hediye etti.