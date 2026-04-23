'Mansur Yavaş hakkında, 25 iddiada soruşturma izni verilmedi'

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen Ankara Basın Buluşması'nda medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Çiftçi, Ankara'da medya temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında verilen soruşturma izinleri hakkında açıklamada bulundu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi konuyla ilgili şunları söyledi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi özelinde ise Sayın Mansur Yavaş'ın görev dönemini kapsayan yaklaşık 7 yılda toplam 49 araştırma ve ön inceleme onayı verildi.

23 ön inceleme raporu düzenlendi. 32 iddia konusu değerlendirildi. Müfettiş önerileri doğrultusunda 7 konuda soruşturma izni verildi. Bunların 2'si Danıştay tarafından kaldırıldı, 2'si halen Danıştay incelemesinde, 3 dosyada ise karar sonrası işlemler sürüyor.

25 iddiada ise Sayın Yavaş'ın imzası, onayı veya talimatı tespit edilemediği için soruşturma izni verilmedi. Ayrıca 18 konuda suç unsuruna rastlanmadı. 13 tevdi raporu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, 1 tevdi raporu Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderildi.

2 tazmin raporu da belediyeye iletildi. Halen 11 araştırma ve ön inceleme süreci devam ediyor. Dolayısıyla burada yapılan işlem siyasi değil; iddia, inceleme, müfettiş raporu ve hukuk süreci temelinde yürüyen idari bir mekanizmadır.

Ayrıca burada altını çizmek gerekir ki, İçişleri Bakanlığımızca verilen soruşturma izinleri nihai hüküm niteliği taşımaz. Bu kararlar, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun çerçevesinde alınan idari kararlardır ve yargı denetimine tabidir. Nitekim bu süreçlerde Danıştay incelemesi söz konusudur. Son sözü söyleyecek olan merci, bağımsız ve tarafsız yargıdır.

Belediyelerle ilgili süreçlerde ölçümüz, hukuktur; aidiyet değil, iddia ve delildir."