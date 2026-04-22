Adalet Bakanlığı'nda 7 yeni daire başkanlığı kuruldu
Fuat Oktay atmosferik balonu gökyüzüne bıraktı

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Oktay, ziyaretin sonunda atmosferik ölçümler için kullanılan meteorolojik balonu gökyüzüne gönderdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Nisan 2026 16:00, Son Güncelleme : 23 Nisan 2026 17:30
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne (MGM) ziyarette bulundu. Oktay, Genel Müdür Volkan Mutlu Coşkun'dan kurumun yürüttüğü faaliyetler ve son dönemde Türkiye ile bölgede yaşanan meteorolojik gelişmelere ilişkin kapsamlı bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen sunumda, hava tahmin sistemleri, iklim verileri ve meteorolojik gözlem süreçlerine dair detaylar paylaşıldı. Oktay, teknik bilgilendirmelerin ardından kurum yerleşkesinde bulunan tarihi alanları da gezdi.

İstiklal Savaşı'nın başlangıcında Ziraat Mektebi ve Genelkurmay Başkanlığı olarak kullanılan, günümüzde ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü binası olarak hizmet veren tarihi yapıyı inceleyen Oktay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün harekat planlarını hazırladığı özel çalışma odasını ziyaret etti. Ayrıca yerleşke içerisinde bulunan Meteoroloji Müzesi'ni de gezen Oktay, tarihi mirasın korunmasının önemine dikkat çekti.

Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Oktay, "Her köşesi tarih kokan bu önemli yapıyı ve Meteoroloji Müzesi'ni gezmekten büyük memnuniyet duydum. Tüm vatandaşlarımızı, özellikle gençlerimizi bu kıymetli tarihi mekanları görmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Oktay'a, radyosonde gözlemleri kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Bilgilendirmenin ardından Oktay ve beraberindekiler, atmosferik ölçüm yapmak ve veri akışını sağlamak amacıyla dünyanın birçok noktasında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulama kapsamında meteorolojik balonu gökyüzüne bıraktı.

