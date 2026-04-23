Erdoğan: Savaşların bedelini masum çocuklar ödüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen TRT 48. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Gala Programı'na katıldı.

Burada katılımcılara hitap eden Erdoğan, sözlerine salondaki çocukları ve misafirleri en kalbi duyguları ve muhabbetle selamlayarak başladı.

23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle dünya çocuklarıyla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, Türkiye'ye gelen misafir çocukların ülkeye neşe getirdiğini ve 23 Nisan sevincine sevinç kattığını belirtti. Erdoğan, bu ziyaretlerin ömür boyu sürecek kalıcı dostluklara vesile olacağına inandığını ifade etti.

"Dünyadaki tüm çocukların gözlerinden öpüyorum"



Salondaki çocukların şahsında dünyadaki tüm çocukların bayramını tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti;

Ülkemizdeki, gönül coğrafyamızdaki ve dünyanın tamamındaki çocuklara barış dolu, mutluluk dolu bir hayat temenni ediyorum. Bilhassa savaş ve çatışmaların yükünü minik omuzlarında taşımak zorunda kalan Filistinli, Lübnanlı çocuklara buradan selam ve sevgilerimi gönderiyorum. 23 Nisan Çocuk Bayramı dünyada çocuklara armağan edilmiş ilk ve tek bayramdır. Bu bayramı sizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal'le birlikte tüm devlet büyüklerimizi, şehit ve gazilerimizi bir kere daha şükranla anıyorum.

"Çiçek bahçesinden geçtik"



Salona girerken ellerinde ülkelerinin bayraklarıyla kendilerini karşılayan çocukları bir "çiçek bahçesine" benzeten Erdoğan, ümidin, baharın ve mutluluğun müjdesiyle dolup taşan bu atmosferi sağlayan TRT yönetimine teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelecek Çocukların" temasıyla bu yıl 48'incisi düzenlenen şenliklerin, hem Türk çocukları hem de 23 Nisan coşkusunu paylaşmak üzere 27 ülkeden gelen 490 misafir çocuk için hayırlı olmasını diledi.

Erdoğan, şöyle devam etti;

Sevgili çocuklar, sevgili misafirler; 23 Nisan'ın bizim için bir başka anlamı, Milli Egemenlik Bayramı olmasıdır. Bu tarih aynı zamanda dün ziyaret ettiğiniz Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılış günüdür. Gazi Meclisimizin kuruluş gününün Çocuk Bayramı olarak kutlanmasının bizim için çok özel anlamları bulunuyor. Bakın, millet olarak bağımsızlığımızı çetin mücadeleler neticesinde kazandık. İstiklal Harbimizi her türlü imkansızlığa rağmen zafere taşıdık. Bu savaşı sevk ve idare eden Büyük Millet Meclisimizdi. Tarihimizin böyle önemli bir dönüm noktasını kendi çocuklarımızla birlikte tüm dünya çocuklarına armağan ettik.

"Savaşların bedelini masum çocuklar ödüyor"



Siz çocuklara bırakacağımız en kıymetli miraslardan biri, şüphesiz milli iradenin egemenliği, yani Cumhuriyet ve demokrasi olacaktır. Her birinizin bu mirasa en güzel şekilde sahip çıkacağınıza inanıyoruz. Savaşın, çatışmanın, kavganın, yokluk ve yoksulluğun olmadığı bir ülkede ve dünyada yaşamak sizlerin en doğal hakkıdır. Biz içeride demokrasiyi ve özgürlükleri, dışarıda barış ve adaleti savunarak işte bu ideali gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ancak tüm çabalarımıza rağmen maalesef bölgemizdeki savaşlar ve zulümler devam ediyor. Bu savaşların bedelini ise genellikle masum çocuklar ödüyor.

Türkiye olarak, ister bölgemizde ister başka yerde olsun, bütün bu acıları, hüzünleri, hayal kırıklıklarını kalbimizde tüm ağırlığıyla hissediyoruz. Sadece bununla kalmıyor; acıları dindirmek, çatışmaları durdurmak, çocukların gözyaşlarını silmek için gayret ediyoruz. Bütün bunları yaparken tek bir amacımız var: Dünyanın tüm çocuklarının huzur içinde, güven içinde, kardeşçe yaşamasıdır.

"Bütün çocuklar en kaliteli eğitimi alsın istiyoruz"



Büyük şairimiz Necip Fazıl Kısakürek'in 'Annesi gül koklasa, ağzı gül kokan çocuk / Ağaç içinde ağaç geliştiren tomurcuk' diyerek anlattığı ay yüzlü, gül kokulu çocukların yarınlarına güvenle bakmasını diliyoruz. Biz bütün çocuklar, bütün gençler okullarına güle oynaya gitsin, en güzel, en kaliteli eğitimi alsın istiyoruz. Biz çocuklar korkmadan uykuya dalsın, bomba sesleriyle değil kuş cıvıltılarıyla uyansın istiyoruz. Yani kendi çocuklarımız için ne istiyorsak, Asya'dan Afrika'ya tüm çocuklar için de aynı güzellikleri samimiyetle istiyoruz.

"Zorluklarla karşılaşsanız dahi umutsuzluğa lütfen kapılmayın"



Sevgili yavrular; insanlık zincirinin ebediyet halkası olan siz çocuklarımız inşallah geleceğimizi şekillendireceksiniz. Kötülere ve kötülüklere rağmen bu dünyayı sizler güzelleştireceksiniz. Şunu özellikle bilmenizi isterim; sizler bizim birer gönül ve kültür elçilerimizsiniz. Bu bakımdan aranızdaki iletişim ve irtibatı koparmamaya özen gösterin. Bilginizi, tecrübenizi, tavsiyelerinizi, hayallerinizi birbirinizle paylaşın. İyinin, doğrunun ve güzelin peşinden gitmekten asla vazgeçmeyin. Şunu da hiçbir zaman unutmayın sevgili çocuklar; her biriniz yarın birer sanatçı, sporcu, bilim adamı, öğretmen, zanaatkar, mühendis, siyasetçi, doktor, iş insanı olarak ülkenize hizmet edeceksiniz. Bu yolculukta zorluklarla karşılaşsanız dahi umutsuzluğa lütfen kapılmayın.

Her zorlukla beraber bir kolaylığın, her karanlığın sonunda bir aydınlığın, her çabanın sonunda inşallah bir başarının olduğunu aklınızdan hiç çıkarmayın. Bizler hepimiz insanlık ailesinin birer üyesiyiz. Konuştuğunuz diller farklı olsa da sevginin, dostluğun dili birdir. Kardeşliğin, dayanışmanın, paylaşmanın dili aynı şekilde birdir. Aranızda kardeşliği yüceltmekten, dostluğu yaşatmaktan, barışa inanmaktan hiçbir zaman geri durmayın.

Çocuklara dijital dünya uyarısı



Son olarak; sizlerden dijital dünyanın uçsuz bucaksız koridorlarında gezinirken tehlikelere karşı çok dikkatli olmanızı, karşınıza çıkan her bilginin doğru, her karakterin güvenilir olmadığını asla unutmamanızı istiyorum. Sanal dünyada eğlenceli vakit geçirmek elbette önemlidir, sizin en doğal hakkınızdır; ama bu sizi sokakta oynamaktan, kitap okumaktan, spor yapmaktan, dışarıda arkadaşlarınızla doya doya koşturmaktan alıkoymamalıdır.

Ben sizin o tertemiz vicdanınıza, o tertemiz aklınıza güveniyorum. Bu düşüncelerle sizlere veda etmeden önce, geçen haftaki saldırılarda hayatını kaybeden öğrencilerimizi ve Aybüke öğretmenimizi rahmetle yad ediyor, acılı ailelerine sabır, tedavileri devam eden kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Rabbim hiçbir ülkeye ve millete böyle acılar yaşatmasın diyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bir kere daha tebrik ederken, ailelerinize ve arkadaşlarınıza bizlerden kucak dolusu selam götürmenizi siz çocuklarımızdan rica ediyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Tüm güzellikler siz çocukların olsun.