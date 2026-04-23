Erdoğan: Savaşların bedelini masum çocuklar ödüyor
Et ve eşek eti skandalı yine aynı ilden çıktı
Meclis'ten geçti: İşte 5 soruda 'doğum izni' düzenlemesi
Enfal 17: MKE'nin yeni mühimmatı adını Kur'an-ı Kerim'den aldı
Lisede Erasmus programında usulsüzlük: Okul müdürü görevden alındı
MSÜ tercihlerinde süre yarın doluyor
'Güçlü Türkiye'den bahsediyorsak bunun ilk şartı, güçlü çocukluk nesli yetiştirmek'
'TBMM'nin açılışı ile yakılan istiklal meşalesi, bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır'
Okullarda 7 basamaklı güvenlik modeli
Kurtulmuş: 23 Nisan çocuklarımıza armağan edilen eşsiz bir bayramdır
ÖTV'siz araç alanların telaşı başladı! Ortopedik engelliye tertibat sınavı
'Suçlu çocuğun ailesine ceza' tartışması: Yükümlülüklerin ihlali söz konusu
Pandemi bir nesli çaldı
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi TBMM'de kabul edildi
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel görevden uzaklaştırıldı
İdari yargıda 10 yıl aynı yerde görev yapanlar mercek altında
HSK'den yargıda 'kota' dönemi: İstinaf üyelerine asgari iş sayısı geliyor
Türkiye'nin konuştuğu savcı ilk kez görüntülendi
Sendikacılık Kanunu 25. yılında: KPDK'den 'yeni sistem' sinyali
Ali Yalçın paylaştı: 4688 Sayılı Kanun değişikliği takvime bağlanıyor
Togg'da 100 bin barajı aşıldı: Yeni model 2027'de yollarda!
İhracat kotası 5 kat arttı: Yumurtaya zam gelecek mi?
Ankara Üniversitesi'nde İslam'a ve kutsal değerlere hakaret skandalı
OVP'de 'petrol' revizyonu: Enflasyon 3,5 puan daha yüksek olabilir
Bakan Gürlek: Gülistan Doku soruşturmasında her iddia ciddiyetle ele alınıyor
Ekonomistler 'faiz' kararını yorumladı: Temkinli şahin duruş!
Hürmüz gerilimi petrolü yeniden 100 doların üzerine taşıdı
Bakan Tekin: Okul saldırıları ile ilgili hiçbir ihmal karşılıksız kalmayacak
23 Nisan kutlamasında CHP'den 'mehteran' protestosu

Gaziantep'teki 23 Nisan kutlamaları sırasında sahne alan çocuk mehteran takımına CHP İl Başkanı Vakkas Acar ve yönetimi sırtlarını dönerek tepki gösterdi; Acar, çocukların "saray kültürüne özendirilmesini" protesto ettiklerini açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Nisan 2026 17:45, Son Güncelleme : 23 Nisan 2026 18:21
23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü, Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Gaziantep'te de coşkuyla kutlandı. Kutlamalara ise Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Vakkas Acar ve il yönetiminin protestosu damga vurdu.

CHP yönetimi, törende küçük öğrencilerden oluşan mehter takımı gösteri yaptığı sırada arkasını dönerek sahnelenen performansı protesto etti. Protesto gerekçelerini açıklayan CHP İl Başkanı Vakkas Acar, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, yani egemenliğin saraydan alınıp millete verildiği böyle bir günde çocuklarımızın hala bu saray kültürüne özendirilmesini protesto ediyoruz. Bunu asla kabul etmiyoruz. Bunu kabul etmediğimizi göstermek amacıyla da o saf, tertemiz çocuklarımıza yapmak istedikleri bu özentiye karşı olduğumuzdan dolayı izlemedik ve onlara arkamızı döndük. Kesinlikle mehter takımına tepki gösterdik" dedi.

CHP'nin protestosu alandakiler tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, çocukların mehter ve diğer gösterileri büyük alkış aldı. Programda Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ise günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yaptı.

