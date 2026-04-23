15 yaşındaki çocuk kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Nisan 2026 18:55, Son Güncelleme : 23 Nisan 2026 19:19
Evinde aniden rahatsızlanan B.D. isimli çocuk için ailesi durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tetkiklerde kalp krizi geçirdiği belirlenen talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden çocuğun cenazesinin, bugün Kaptaş Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.