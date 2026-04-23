Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamaya ilişkin, "Gayet olumlu bir şekilde devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı yok." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Nisan 2026 19:08, Son Güncelleme : 23 Nisan 2026 20:15
Yazdır
Erdoğan, Meclis Tören Salonu'nda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen 23 Nisan Resepsiyonu'na katıldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Tören Salonu'nun yanında bulunan Mermerli Salon'a geçen Erdoğan, burada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kabine üyeleri ve bazı davetlilerle bir süre sohbet etti.

Daha sonra, Kurtulmuş eşliğinde resepsiyonun gerçekleştirildiği Tören Salonu'na giren Erdoğan, bir basın mensubunun, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmeyi düşünüyor musunuz, bir temas olur mu?" şeklindeki sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Ben iktidar partisiyim, o ana muhalefet partisi. Bir defa bizim kitabımızda yok, yok. Niye görüşmeyelim?"

Erdoğan, başka bir basın mensubunun, "Terörsüz Türkiye süreci ne aşamada?" sorusu üzerine, "Gayet olumlu bir şekilde devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resepsiyonda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir süre ayaküstü sohbet etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve DEM Partililerle görüşen Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve diğer davetlilerle de selamlaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın ardından Meclis'ten ayrıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber