Bakan Gürlek açıkladı: Faili meçhul dosyalar yeniden incelenecek
Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Yeni bir daire başkanlığı kurduk. Faili meçhul bazı dosyaları arkadaşlarımız inceleyecekler, bakacaklar" dedi.
Haber Giriş : 23 Nisan 2026 19:55, Son Güncelleme : 23 Nisan 2026 19:54
Adalet Bakanı Gürlek, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'nda Adalet Bakanlığı bünyesinde yeni kurulan daire başkanlıkları ile ilgili soruya, "Yeni bir daire başkanlığı kurduk. Faili meçhul bazı dosyaları arkadaşlarımız inceleyecekler, bakacaklar. Eksiklik varsa ilgili savcı ve başsavcı arkadaşlara bildirecekler" cevabını verdi.