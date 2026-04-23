İstinaftan karar, bakanlıktan ceza: Tesla ÖTV farklarını geri ödeyecek
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans
Sponsorlu İçerik
Cevdet Yılmaz: Orta Doğu'daki savaştan bütün dünya gibi biz de etkileniyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Doğu'daki savaşa ilişkin, "Bütün dünya gibi biz de kısa vadede etkileniyoruz ancak orta vadede Türkiye'nin, güvenli liman ve istikrarını koruyan bir ülke olarak, bu süreçlerden güçlenerek çıkacağına da inanıyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Nisan 2026 20:42, Son Güncelleme : 23 Nisan 2026 20:52
Yılmaz, Meclis Tören Salonu'nda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen 23 Nisan Resepsiyonu'na katıldı.

Resepsiyonda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Orta Doğu'daki savaşın, tüm bölgeyi ve küresel ekonomiyi etkileyen boyutlarının olduğunu belirtti.

Orta Doğu'daki savaşın ekolojik ve ekonomik maliyetinin bulunduğuna dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Tüm dünyada enflasyonu yukarı yönlü, büyümeyi aşağı yönlü riske sokan bir gelişme. Ümit ederiz ki bu başlayan ateşkes barışla sonuçlansın, böylece farklı bir ortam oluşsun ama şu anda barış olsa bile bu tahribatın etkisi belli bir süre maalesef devam edecek. Biz de bir taraftan bu etkileri sınırlandırmaya dönük tedbirler aldık. Eşel mobil sistemine geçtik biliyorsunuz. Aksi takdirde hem petrol fiyatları hem de bunun çeşitli sektörlere yansımasıyla daha fazla bir etkilenme söz konusu olacaktı. Bütçeden imkanlarımızı zorlayarak bu alanda etkileri sınırlayıcı tedbirler aldık. Bir taraftan da daha orta vadeli olarak ekonomimizi bu yeni şartlara hazırlayıcı çalışmaları sürdürüyoruz. Bütün dünya gibi biz de kısa vadede etkileniyoruz ancak orta vadede Türkiye'nin, güvenli liman ve istikrarını koruyan bir ülke olarak, bu süreçlerden güçlenerek çıkacağına da inanıyoruz."

- "Gelişmelere göre makroekonomik tahminlerimizi güncelleyeceğiz"

"Enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü revize olur mu?" sorusu üzerine Yılmaz, Merkez Bankasının mayıs ayında bu konuda değerlendirme yapacağını anlattı.

Yılmaz, "Merkez Bankasının mayıs ayındaki açıklamalarında yıla ilişkin nasıl bir değerlendirme yapacağını göreceğiz. Orta Vadeli Program ise eylül ayında her yıl güncelleniyor. Dolayısıyla eylül ayına geldiğimizde zaten bu etkileri de daha sıhhatli bir şekilde görme imkanımız olacak. Her yıl rutin olarak zaten eylülde Orta Vadeli Program'ı güncelliyoruz. Orada da dünyadaki, Türkiye'deki gelişmelere göre makroekonomik tahminlerimizi güncelleyeceğiz." diye konuştu.

"Programda kesintiye uğrama var mı?" sorusuna ise Yılmaz, şu yanıtı verdi:

"Programda bir kesinti söz konusu değil. Hep altını çiziyorum, programın ana çerçevesi kesinlikle doğru ve o istikamette de devam ediyoruz. Asıl olan her zaman söylüyoruz programdır. Programınız doğruysa dışsal etkiler, kontrol edemediğiniz etkiler sınırlı ölçüde, belli sürelerde programınıza olumlu veya olumsuz etkilerde bulunabilirler ama siz programınızı uyguladığınız sürece er veya geç hedeflerinize ulaşırsınız."

