Bakan Çiftçi'den 'şafak operasyonlarına' düzenleme sinyali

TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda konuşan Bakan Çiftçi, Emniyet Teşkilatı Kanunu üzerindeki çalışmaların sürdüğünü belirterek tartışma yaratan "şafak operasyonu" çıkışına yönelik düzenleme sinyali vererek "Biraz daha sabredelim" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Nisan 2026 21:15, Son Güncelleme : 23 Nisan 2026 21:29
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, araç içi multimedya ve ses sistemleri ile ilgili yönetmelik çalışmasını ay sonunda veya mayısın ilk haftasında çıkarmayı planladıklarını bildirdi.

Çiftçi, Meclis Tören Salonu'nda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen 23 Nisan Resepsiyonu'na katıldı.

Davetlilerle bir süre sohbet eden Çiftçi, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan'ın da aralarında bulunduğu CHP heyetiyle yaptığı görüşmeyle ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine Çiftçi, "Orada açıklamalarında zaten beyan ettiler. Kendileri görüştükleri konuları dile getirdiler. Benim verdiğim cevaplarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadılar. O bana kalsın." dedi.

"Karayolları Trafik Kanunu ile ilgili düzenleme yapılacağı" iddiası hatırlatılan Çiftçi, "Kanunla ilgili herhangi bir revize çalışması yok. Yürürlükte şu an kanun. Biz sadece APP plakalarla ilgili yönetmeliği çıkarttık. Onun dışında ses sistemleri ve multimedya ile ilgili çalışmamız devam ediyor. Onunla ilgili yönetmelik çalışmasını da muhtemelen bu ayın sonunda ya da mayısın ilk haftasında çıkarmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Çiftçi, Emniyet Teşkilatı Kanunu ile ilgili ise "Benden önceki dönemde başlayan Emniyet Teşkilatı Kanunu ile ilgili bir çalışma var şu an hala üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Geçenlerde arkadaşlarımız bana bir sunum yaptılar ancak daha son şekli verilmedi. Biraz daha zamana ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

"Gülistan Doku soruşturması" ile ilgili sürecin çok yönlü devam ettiğini belirten Çiftçi, soruşturma kapsamında tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e yönelik iddialar ve delillerin karartıldığı yönündeki beyanlar için 2 mülkiye müfettişi görevlendirildiğini anımsattı.

Çiftçi, kendisinin "Türkiye şafak operasyonlarıyla artık güne uyanmayacak" ifadesinin hatırlatılmasının ardından bu konuda bir düzenleme olup olmayacağının sorulması üzerine, "Biraz daha sabredelim." yanıtını verdi.

