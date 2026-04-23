İstinaftan karar, bakanlıktan ceza: Tesla ÖTV farklarını geri ödeyecek
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans
Sponsorlu İçerik
Kurtulmuş: Örgüt takvime uysaydı süreç çoktan bitmiş olurdu!
Bakan Çiftçi'den 'şafak operasyonlarına' düzenleme sinyali
Bakan Gürlek açıkladı: Faili meçhul dosyalar yeniden incelenecek
CİMER çocukların hayal merkezine dönüştü: İşte ilginç talepler
Adalet Bakanlığı'nda 7 yeni daire başkanlığı kuruldu
Erdoğan: Savaşların bedelini masum çocuklar ödüyor
Et ve eşek eti skandalı yine aynı ilden çıktı
Meclis'ten geçti: İşte 5 soruda 'doğum izni' düzenlemesi
Enfal 17: MKE'nin yeni mühimmatı adını Kur'an-ı Kerim'den aldı
Lisede Erasmus programında usulsüzlük: Okul müdürü görevden alındı
MSÜ tercihlerinde süre yarın doluyor
'Güçlü Türkiye'den bahsediyorsak bunun ilk şartı, güçlü çocukluk nesli yetiştirmek'
'TBMM'nin açılışı ile yakılan istiklal meşalesi, bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır'
Okullarda 7 basamaklı güvenlik modeli
Kurtulmuş: 23 Nisan çocuklarımıza armağan edilen eşsiz bir bayramdır
ÖTV'siz araç alanların telaşı başladı! Ortopedik engelliye tertibat sınavı
'Suçlu çocuğun ailesine ceza' tartışması: Yükümlülüklerin ihlali söz konusu
Pandemi bir nesli çaldı
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi TBMM'de kabul edildi
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel görevden uzaklaştırıldı
İdari yargıda 10 yıl aynı yerde görev yapanlar mercek altında
HSK'den yargıda 'kota' dönemi: İstinaf üyelerine asgari iş sayısı geliyor
Türkiye'nin konuştuğu savcı ilk kez görüntülendi
Sendikacılık Kanunu 25. yılında: KPDK'den 'yeni sistem' sinyali
Ali Yalçın paylaştı: 4688 Sayılı Kanun değişikliği takvime bağlanıyor
Togg'da 100 bin barajı aşıldı: Yeni model 2027'de yollarda!
İhracat kotası 5 kat arttı: Yumurtaya zam gelecek mi?
Ankara Üniversitesi'nde İslam'a ve kutsal değerlere hakaret skandalı
Eski başkan Sözen hakkındaki soruşturmada para alışverişi kamerada

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 'rüşvet', 'zimmet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından gözaltına alınan Manavgat'ın önceki dönem Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen'le birlikte 16 kişinin tutuklandığı davada motosiklet kasasında getirilen paraların çanta içinde Şükrü Sözen'e teslim edildiği güvenlik kamerası görüntüleri ortayı çıktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Nisan 2026 21:47, Son Güncelleme : 23 Nisan 2026 21:49
Manavgat'ın önceki dönem Belediye Başkanı Şükrü Sözen hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturma derinleştirilerek devam ediliyor. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Şükrü Sözen ile iş insanı Erdem Buzkan arasındaki para alışverişi işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde Erdem Buzkan'ın motosikletiyle geldiği iş yerinde bagajda bulunan paraları iş yeri çalışanlarının getirdiği poşetlerle doldurarak içeriye aldığı, Şükrü Sözen'in kasadan aldığı paraları siyah bir çantaya koyduğu ve iş yerinden ayrıldığı anlar yer aldı.

21 Nisan Salı günü gözaltına alınan ve tutuklanan Manavgat Belediyesi eski Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Yavuz'un ifadesinde Şükrü Sözen'in, Konya'nın Beyşehir ilçesinde E. isimli silah fabrikası olduğunu belirterek, "Şükrü Sözen buranın gayriresmi sahibidir. Ancak kağıt üzerinde bu fabrikanın sahibi Erdem Buzkan olarak görünür. Erdem Buzkan ile Şükrü Sözen'in arası çok iyiydi. Erdem'i kasası olarak kullanırdı. Erdem'in defalarca Şükrü Sözen'e para verdiğini gördüm. Belediyede yapılan ihalelerde Erdem Buzkan ön ayak olurdu. İhale sahiplerinden almış olduğu paraları Şükrü Sözen'e verirdi. Özellikle festivallerde yapılan ihalelerde Erdem Buzkan etkin rol oynamaktaydı. Festivallerdeki stant sahiplerinden Erdem Buzkan paraları toplayıp Şükrü Sözen'e verirdi" dediği bildirildi.

Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Erdem Buzkan'a ait motosiklet satış şirketinin muhasebecisi S.B.'nin de ifadesinde Şükrü Sözen'in Erdem Buzkan'ın dükkanına düzenli olarak gelip gittiğini belirterek, "Ayda en az bir kez elinde kahverengi evrak çantası ile gelirdi. Bu çantanın içi genelde para dolu ve genelde de bu para döviz olurdu. Bu paraları nerden elde ettiğini ve bu parayla ne yaptıklarını tam olarak bilmiyorum, ancak bu paralar geldikten sonra döviz bürosunda bu paraları bozdururlardı. Ben bir keresinde ofise Erdem ve Şükrü Sözen'ye çay götürdüğümde telefonda döviz bürosu ile kur pazarlığı yaptığına şahit oldum. Bildiğim kadarıyla Erdem Buzkan Şükrü Sözen'in getirdiği bu paraların bir kısmı ile Şükrü Sözen'e ait ödemeleri gerçekleştirirdi. 2019 yılında yerel seçimlerden sonra Erdem Buzkan işyerine bir çuval dolusu para ile geldi ve bize 'Bu paraları sayın' dedi. Biz de çalışanları olarak bu parayı elle saydık ve aynı şekilde kendisine teslim ettik. O dönemde iş yerimizde para sayma makinesi bulunmadığı için ben, Ü.A., Y.Ü. ve şu an hatırlayamadığım başka bir çalışan bu paraları tek tek saydık. Ancak uzun zaman geçtiği için toplamda ne kadar para olduğunu hatırlamıyorum. Bu paranın nereden ve ne amaçla geldiğini ben bilmiyorum" dediği bildirildi.

