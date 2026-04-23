Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalistler belli oldu

TOKİ'ye Yeni Kadro: Başkan Yardımcılığı İhdas Edildi
İstinaftan karar, bakanlıktan ceza: Tesla ÖTV farklarını geri ödeyecek
İstinaftan karar, bakanlıktan ceza: Tesla ÖTV farklarını geri ödeyecek
Kurtulmuş: Örgüt takvime uysaydı süreç çoktan bitmiş olurdu!
Kurtulmuş: Örgüt takvime uysaydı süreç çoktan bitmiş olurdu!
Bakan Çiftçi'den 'şafak operasyonlarına' düzenleme sinyali
Bakan Çiftçi'den 'şafak operasyonlarına' düzenleme sinyali
Enflasyon tahmininde yukarı yönlü revize olacak mı?
Enflasyon tahmininde yukarı yönlü revize olacak mı?
Bakan Gürlek açıkladı: Faili meçhul dosyalar yeniden incelenecek
Bakan Gürlek açıkladı: Faili meçhul dosyalar yeniden incelenecek
CİMER çocukların hayal merkezine dönüştü: İşte ilginç talepler
CİMER çocukların hayal merkezine dönüştü: İşte ilginç talepler
Adalet Bakanlığı'nda 7 yeni daire başkanlığı kuruldu
Adalet Bakanlığı'nda 7 yeni daire başkanlığı kuruldu
Erdoğan: Savaşların bedelini masum çocuklar ödüyor
Erdoğan: Savaşların bedelini masum çocuklar ödüyor
Et ve eşek eti skandalı yine aynı ilden çıktı
Et ve eşek eti skandalı yine aynı ilden çıktı
Meclis'ten geçti: İşte 5 soruda 'doğum izni' düzenlemesi
Meclis'ten geçti: İşte 5 soruda 'doğum izni' düzenlemesi
Enfal 17: MKE'nin yeni mühimmatı adını Kur'an-ı Kerim'den aldı
Enfal 17: MKE'nin yeni mühimmatı adını Kur'an-ı Kerim'den aldı
Lisede Erasmus programında usulsüzlük: Okul müdürü görevden alındı
Lisede Erasmus programında usulsüzlük: Okul müdürü görevden alındı
MSÜ tercihlerinde süre yarın doluyor
MSÜ tercihlerinde süre yarın doluyor
'Güçlü Türkiye'den bahsediyorsak bunun ilk şartı, güçlü çocukluk nesli yetiştirmek'
'Güçlü Türkiye'den bahsediyorsak bunun ilk şartı, güçlü çocukluk nesli yetiştirmek'
'TBMM'nin açılışı ile yakılan istiklal meşalesi, bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır'
'TBMM'nin açılışı ile yakılan istiklal meşalesi, bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır'
Okullarda 7 basamaklı güvenlik modeli
Okullarda 7 basamaklı güvenlik modeli
Kurtulmuş: 23 Nisan çocuklarımıza armağan edilen eşsiz bir bayramdır
Kurtulmuş: 23 Nisan çocuklarımıza armağan edilen eşsiz bir bayramdır
ÖTV'siz araç alanların telaşı başladı! Ortopedik engelliye tertibat sınavı
ÖTV'siz araç alanların telaşı başladı! Ortopedik engelliye tertibat sınavı
'Suçlu çocuğun ailesine ceza' tartışması: Yükümlülüklerin ihlali söz konusu
'Suçlu çocuğun ailesine ceza' tartışması: Yükümlülüklerin ihlali söz konusu
Pandemi bir nesli çaldı
Pandemi bir nesli çaldı
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi TBMM'de kabul edildi
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi TBMM'de kabul edildi
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel görevden uzaklaştırıldı
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel görevden uzaklaştırıldı
İdari yargıda 10 yıl aynı yerde görev yapanlar mercek altında
İdari yargıda 10 yıl aynı yerde görev yapanlar mercek altında
HSK'den yargıda 'kota' dönemi: İstinaf üyelerine asgari iş sayısı geliyor
HSK'den yargıda 'kota' dönemi: İstinaf üyelerine asgari iş sayısı geliyor
Türkiye'nin konuştuğu savcı ilk kez görüntülendi
Türkiye'nin konuştuğu savcı ilk kez görüntülendi
Sendikacılık Kanunu 25. yılında: KPDK'den 'yeni sistem' sinyali
Sendikacılık Kanunu 25. yılında: KPDK'den 'yeni sistem' sinyali
Ali Yalçın paylaştı: 4688 Sayılı Kanun değişikliği takvime bağlanıyor
Ali Yalçın paylaştı: 4688 Sayılı Kanun değişikliği takvime bağlanıyor
Togg'da 100 bin barajı aşıldı: Yeni model 2027'de yollarda!
Togg'da 100 bin barajı aşıldı: Yeni model 2027'de yollarda!
Ana sayfaHaberler Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalistler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen takımlar ve eşleşmeler belli oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Nisan 2026 23:16, Son Güncelleme : 23 Nisan 2026 23:16
Yazdır
Kupada çeyrek finalde Fenerbahçe'yi uzatmalarda 1-0'lık skorla eleyen TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray'ı 2-0'la geçen Natura Dünyası Gençlerbirliği, penaltılarda Samsunspor'u 3-1'lik skorla saf dışı bırakan Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor'u 3-0'lık galibiyetle kupa dışına iten Beşiktaş, adlarını yarı finale yazdırdı.

Bu sonuçların ardından yarı finalde Natura Dünyası Gençlerbirliği-Trabzonspor ve Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor eşleşmeleri oluştu.

Tüpraş Stadı'nda 20 Mayıs Çarşamba günü yapılacak UEFA Avrupa Ligi final maçı nedeniyle Beşiktaş-Konyaspor müsabakası, 5-6 veya 7 Mayıs'tan birinde oynanacak. Gençlerbirliği-Trabzonspor karşılaşması ise 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinden birinde yapılacak.

Tek maç üzerinden oynanacak yarı final müsabakasını kazanan takım, 24 Mayıs Pazar günü yapılacak finale yükselecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber