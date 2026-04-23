TOKİ'ye Yeni Kadro: Başkan Yardımcılığı İhdas Edildi
Onlar için en acı 23 Nisan

Bolu'da Grand Kartal Otel faciasında eşi ve kızını kaybeden iş adamı Rıfat Doğan, yaşanan yangın faciasında hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarını projeksiyonla binaya yansıtarak andı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Nisan 2026 23:31, Son Güncelleme : 23 Nisan 2026 23:59
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te çıkan yangında 36'sı çocuk olmak üzere 78 kişi hayatını kaybetmişti. İş adamı Rıfat Doğan'ın eşi Ceren Yaman (45) ile kızı Lalin Doğan (16) da bu faciada hayatını kaybetmişti.

Projeksiyonla binaya yansıttı

Acılı baba Rıfat Doğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda farkındalık oluşturmak amacıyla, yangında hayatını kaybeden 36 çocuğun fotoğrafını ve isimlerini projeksiyonla binaya yansıttı. 23 Nisan'ı temsilen, çocukların fotoğraflarından önce Türk bayrağı da yansıtıldı.

"Özel günler bize daha ağır geliyor"

23 Nisan gibi özel günlerin daha ağır geldiğini ifade eden Rıfat Doğan, "Bizim için her günün ayrı bir zorluğu var. Özel günler bize daha ağır geliyor. Özel günlerde eskiden yaptığımız etkinlikler, birlikte geçirdiğimiz zamanlar aklımıza geliyor. Her özel günü daha bir ağır geçiriyoruz. 23 Nisan'da bizim için özel günlerden. İlkokula başladıklarından bugüne hep bir etkinliklerine koşturduk. 23 Nisan'da 36 tane yavrumuzu unutmak istemedik. O yüzden hem onları anmak, hem de unutmamak için böyle bir etkinlik düşündük" dedi.

"Onlar hiçbir zaman büyümeyecekler

36 canın hiçbir zaman büyümeyeceğini belirten Rıfat Doğan, "Tabii eski 23 Nisanlar aklımıza geldikçe onlarla geçirdiğimiz anlar, okuldaki gösterileri, onlarla bu etkinliklerine hazırlanışımız geliyor. Soğuk da olsa, yağış da olsa onları bu etkinliklere götürüp izliyorduk. Şimdi tabii ki bunlar mümkün değil. Giden canlarımız geri gelmeyecek ama bizim tüm çabamız giden canlarımıza olan borcumuzu ödemek. 36 tane yavrumuzu kaybettik. Onlar hiçbir zaman büyümeyecekler. Hep bizim için çocuk kalacaklar. Allah ömür verdikçe her özel günde onları anmak için, onları yaşatmak için elimizden geldiğince çaba sarf edeceğiz" şeklinde konuştu.

