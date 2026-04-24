TOKİ'ye Yeni Kadro: Başkan Yardımcılığı İhdas Edildi
TOKİ'ye Yeni Kadro: Başkan Yardımcılığı İhdas Edildi

24 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı merkez teşkilatına 1 adet Başkan Yardımcısı kadrosu eklendi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Nisan 2026 00:05, Son Güncelleme : 24 Nisan 2026 00:11
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞINA KADRO İHDAS EDİLMESİNE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 196

MADDE 1- Ekli listede yer alan kadro ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

23 Nisan 2026

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

