Okul Saldırıları Komisyonu Resmi Gazete'de Yayımlandı
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından TBMM'de araştırma komisyonu kuruldu. Komisyon, hem fiziki saldırıları hem de çocukların dijital ortamdaki risklerini inceleyecek.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), son dönemde artan okul saldırıları ve çocukların maruz kaldığı riskler üzerine önemli bir adım attı. 24 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, özellikle Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan olaylar başta olmak üzere, okullarda meydana gelen şiddet vakaları ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları tehditlerin araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına karar verildi.
Okul saldırıları mercek altına alınacak
Kurulan komisyon, son dönemde kamuoyunda geniş yankı uyandıran okul saldırılarını tüm yönleriyle inceleyecek. Özellikle öğrencilerin güvenliği, okul içi denetim mekanizmaları ve önleyici tedbirlerin yeterliliği detaylı şekilde ele alınacak.
Dijital riskler de kapsamda
Araştırma sadece fiziki saldırılarla sınırlı kalmayacak. Çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkiler de komisyonun çalışma alanına dahil edildi. Bu kapsamda sosyal medya, çevrim içi oyunlar ve dijital platformların çocuklar üzerindeki etkileri değerlendirilecek.
Çözüm önerileri geliştirilecek
Komisyonun temel hedeflerinden biri de benzer olayların tekrar yaşanmaması için somut çözüm önerileri geliştirmek olacak. Eğitim kurumlarında güvenliğin artırılması, ailelerin bilinçlendirilmesi ve ilgili kurumlar arasında koordinasyonun güçlendirilmesi gibi başlıklarda rapor hazırlanması bekleniyor.
Amaç: Benzer olayların önüne geçmek
TBMM kararıyla oluşturulan komisyon, elde edeceği bulgular doğrultusunda alınması gereken tedbirleri belirleyerek, hem okullarda yaşanan şiddet olaylarının hem de çocukların dijital tehditlere maruz kalmasının önüne geçilmesini hedefliyor.
İşte 24 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karar
TBMM KARARI
ŞANLIURFA VE KAHRAMANMARAŞ'TA OKULLARDA MEYDANA GELEN OLAYLAR İLE ÇOCUKLARIN DİJİTAL ORTAMLARDA KARŞILAŞTIKLARI RİSKLER VE OLUMSUZ ETKİLERİN TÜM YÖNLERİYLE ELE ALINARAK ARAŞTIRILMASI, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ GELİŞTİRİLMESİ VE BENZER OLAYLARIN ÖNLENMESİ İÇİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA BİR MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU KURULMASINA DAİR KARAR
Karar No, 1484 Karar Tarihi: 21,04,2026
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta Okullarda Meydana Gelen Olaylar ile Çocukların
Dijital Ortamlarda Karşılaştıkları Riskler ve Olumsuz Etkilerin Tüm Yönleriyle
Ele Alınarak Araştırılması, Çözüm Önerileri Geliştirilmesi ve Benzer Olayların
Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasa'nın
98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 22 üyeden kurulmasına, Komisyonun
çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip seçimi tarihinden başlamak
üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına, Genel Kurulun
21.04.2026 tarihli 84'üncü Birleşiminde karar verilmiştir.