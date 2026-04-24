71 adet taşınmaz özelleştirme kapsamına alındı

24 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla, Maliye Hazinesi ve kamu kurumlarına ait çeşitli taşınmazlar özelleştirme kapsamına alındı. Kararlar kapsamında Türkiye genelinde farklı illerdeki taşınmazların satış, kiralama ve gelir ortaklığı modeliyle değerlendirilmesi öngörülürken, Ankara'da bazı alanlara ilişkin imar planı değişiklikleri de karara bağlandı.

Çok sayıda ilde taşınmazlar özelleştirme kapsamına alındı

Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 11187) ile mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan ve ekli listede yer alan çok sayıda taşınmaz özelleştirme kapsam ve programına alındı.

Karar doğrultusunda bu taşınmazlar için;

Satış,

Kiralama,

Gelir ortaklığı modeli

gibi yöntemler uygulanabilecek. Ayrıca işin gereğine uygun diğer hukuki tasarrufların da yapılabileceği belirtildi.

Listede Adana, Ankara, İstanbul, Samsun, Trabzon, Şanlıurfa gibi birçok ilde bulunan taşınmazlar yer aldı. Listeyi görmek için tıklayın.

Ankara Pursaklar'da imar planı değişikliği

Karar Sayısı 11188 ile Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bulunan bir taşınmaza ilişkin önemli bir düzenleme yapıldı.

Pursaklar ilçesi Pursaklarköy Mahallesi'nde yer alan taşınmaz için:

Ticaret ve konut alanı,

Belediye hizmet alanı,

Eğitim alanı,

Rekreasyon ve yeşil alanlar

gibi kullanım kararlarını içeren imar planı değişikliği onaylandı. Listeyi görmek için tıklayın.

Çankaya Karakusunlar'daki taşınmaz da kapsama alındı

Ankara'nın Çankaya ilçesi Karakusunlar Mahallesi'nde bulunan 13800 ada 35 ve 36 parseldeki taşınmazların özelleştirme kapsamına alınmasına karar verildi. Bu taşınmazlar için de satış, kiralama veya işletme hakkı devri gibi yöntemlerin uygulanabileceği ifade edildi.