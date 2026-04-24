Bursa'da baltalı ve sopalı arazi kavgası: 4 yaralı
Bursa'da arazi meselesi nedeniyle çıkan baltalı ve sopalı kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'da ikamet eden Yasin D. (29), üvey babası Mustafa S. (54) ile birlikte Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Sarıpınar Mahallesi'ne geldi.
Yasin D., beraberindekilerle birlikte arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında dava bulunan Özgür S.'nin (40) şahitliğini yapan Yüksel C.'ye (39) saldırdı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Balta ve sopaların kullanıldığı kavgada Yasin D., Mustafa S., Osman C. (68) ve Yüksel C. yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.