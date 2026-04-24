Bakan Tekin'den güvenli okul iklimi mesajı: Yeni önlemler devrede
Sosyal medya platformları anne-babaya kontrol paneli açacak

Sosyal medya platformlarına kapsamlı kısıtlamalar öngören yasa, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Dijital dünyanın kurallarını köklü biçimde yeniden düzenleyen bu adımla birlikte sosyal ağ sağlayıcılar, ekim ayı itibarıyla 15 yaş altındaki kullanıcılara hizmet sunamayacak.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 24 Nisan 2026 08:52, Son Güncelleme : 24 Nisan 2026 08:53
Yasanın getirdiği yükümlülüklere göre 15 ile 18 yaş arasındaki gençler için de ayrı bir uygulama çerçevesi oluşturulacak. Platformların, kullanıcıların yaşını doğrulama sorumluluğunu bizzat üstlenmesi zorunlu kılınıyor. Her çocuk hesabı için en az bir ebeveyne özel bir "kontrol paneli" tanımlanacak; hesap ayarları, içerik satın alma, kiralama ve ücretli üyelik işlemleri yalnızca bu panel üzerinden ve veli onayıyla gerçekleştirilebilecek.

Çocukları olumsuz etkileyebilecek nitelikte içerik ve reklamlar, yayına alınmadan önce filtrelenecek. Acil hallerde yetkili mercilerce verilen "kaldırma ve/veya erişim engeli" kararlarının uygulanması için sosyal medya şirketlerine en fazla bir saatlik süre tanınıyor. Oyunlar ise kullanıcı yaşına göre sınıflandırılacak. Bu kurallara uymayan platformlara yıllık cirolarına orantılı idari para cezası uygulanacak.

Yaş Doğrulaması e-Devlet Üzerinden Yapılacak

Yasanın hayata geçirilmesinde en kritik teknik unsur olan yaş doğrulama mekanizmasının e-Devlet altyapısıyla işleyeceği öğrenildi. Sistem, "token" adı verilen elektronik imzalı dijital dosyalar üzerine kurgulanıyor. Bu dosyada yalnızca ilgili kullanıcının 15 yaşın üzerinde olup olmadığına ilişkin bilgi yer alacak; e-Devlet kapısının ve bağlı kurumun dijital onayını taşıyacak olan bu veri, üçüncü taraflarca çevrimdışı ortamda bağımsız biçimde doğrulanabilecek.

Kullanıcılar söz konusu token'ı, yaş sınırlamasına tabi tüm sosyal medya platformlarına yükleyerek kimlik bilgilerini paylaşmak zorunda kalmaksızın yalnızca yaşlarını ispatlayabilecek. Kişisel veriler platformlarla paylaşılmayacak.

Cumhurbaşkanı'nın onayının ardından yürürlüğe girmesi beklenen yasayla birlikte yaş sınırlaması ekim ayının sonundan itibaren fiilen uygulanmaya başlayacak.

