Elon Musk: Shorts videolar beyni çürütüyor
Teknoloji dünyasının en tanınan isimlerinden Elon Musk, katıldığı bir söyleşide "insanlığı daha kötü yapan icat nedir?" sorusuna verdiği yanıtta TikTok ve YouTube Shorts gibi kısa formatlı video içeriklerini işaret etti ve bu durumu "beyin çürümesi" olarak nitelendirdi.
Elon Musk'ın Shorts'lar Beyni Çürütüyor Açıklamasına Bilim Ne Diyor?
Musk'ın bu değerlendirmesi, güncel nörobilim bulgularıyla örtüşüyor. Beyin taramaları, kısa video platformlarında geçirilen sürenin ödül merkezlerinde aşırı aktivasyona yol açtığını ortaya koyuyor. Her 15-30 saniyede bir gelen dopamin patlamaları beyni anlık tatmin aramaya koşullandırıyor; bu da zaman içinde ciddi sonuçlar doğuruyor:
*Dikkat sürelerinin belirgin biçimde kısalması
*Dikkat bozukluğu ve konsantrasyon sorunları
* Duygusal regülasyon güçlükleri
*Davranışsal problemlerin artışı
"Çevresel DEHB": Yeni Bir Teşhis Kriteri mi?
Doktorlar artık gerçek DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu) ile
aşırı ekran kullanımından kaynaklanan "çevresel DEHB" arasındaki ayrımı
yapmanın giderek güçleştiğini bildiriyor. Uzun süreli kısa video tüketiminin,
DEHB semptomlarını taklit eden bir tablo oluşturabildiği vurgulanıyor.
Elon Musk was asked: "What's one invention that's made us worse, not better?"Camus (@newstart_2024) April 23, 2026
His answer: short-form video.
He called it straight-up "brain rot."
And he's not wrong. A local news report highlighted how kids are getting flooded with dopamine hits every 15-30 seconds from. pic.twitter.com/13EK2Tux2X
Rakamlarla Shprts Video Tablosu
2-12 yaş arası çocukların %78-84'ü YouTube kullanıyor
Bu çocukların büyük çoğunluğu günde 2 saatten fazla zaman geçiriyor
Dopamin patlaması: Her 15-30 saniyede bir
YouTube Shorts Nasıl Engellenir?
Ebeveynler için pratik adımlar:
Mobil Uygulama (YouTube):
-Ayarlar Zaman Yönetimi bölümüne gidin
- Shorts için süre sınırını 0 dakika olarak ayarlayın
Bilgisayar (Tarayıcı):
-YouTube-Shorts Block veya ShortsBlocker tarayıcı uzantılarını yükleyin
- Bu uzantılar tüm Shorts içeriklerini otomatik olarak engeller
Musk'ın "beyin çürümesi" nitelendirmesi bir teknoloji insanının sezgisel
gözlemi olarak değerlendirilebilir; ancak nörobilim bulgularıyla örtüşmesi dikkat
çekici. Uzmanlar, özellikle gelişim çağındaki çocuklar için kısa video tüketiminin
sınırlandırılmasını ve platformların sunduğu ebeveyn denetim araçlarının etkin
kullanılmasını öneriyor.
Uzmanlar, ebeveynleri ekran süresini sınırlamaya ve kısa video tüketiminin davranış ile dikkat üzerindeki etkilerini yakından izlemeye çağırıyor.