Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerde bir süre aksama yaşandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2026 10:41, Son Güncelleme : 24 Nisan 2026 11:04
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Topkapı ve Cevizlibağ-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.
Seferler, arızanın giderilmesinin ardından normal seyrine döndü.
Bölgede yaşanan yolcu yoğunluğu, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.