Konya'dan yapay zeka ile yol denetimi hamlesi

Konya Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehircilik uygulamalarına bir yenisini daha ekleyerek ulaşım altyapısında dijital dönüşümü hızlandıracak önemli bir projeyi hayata geçiriyor. "Yapay Zeka Destekli Yol Bozuklukları İzleme Sistemi" (YOLBİ) ile şehir genelindeki yol sorunları anlık olarak tespit edilerek hızlı müdahale imkanı sağlanacak.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, projeyle birlikte belediyecilik hizmetlerinde teknolojinin daha etkin kullanılacağını belirterek, sistemin insan gücüne dayalı denetim süreçlerini dijital ve otomatik hale getireceğini ifade etti.

Konya2da yol bozuklukları Yolbi ile anlık tespit edilecek

YOLBİ kapsamında belediye araçlarına entegre edilen yüksek çözünürlüklü kameralar, GPS altyapısı ve yapay zeka algoritmaları sayesinde şehir genelindeki yol bozuklukları anında tespit edilerek kayıt altına alınacak. Toplanan veriler merkezi yazılım platformuna aktarılacak ve ekipler ilgili noktalara hızlı şekilde yönlendirilecek.

Bu sayede yol üzerindeki çukur ve deformasyonlara büyümeden müdahale edilmesi, sürüş güvenliği ve konforunun artırılması hedefleniyor.

Veri odaklı yönetim güçlenecek

Merkezi yönetim yazılımı sayesinde sahadan gelen tüm veriler tek platformda toplanarak analiz edilecek. Her bir yol bozukluğu; konum, zaman, görüntü ve müdahale süreciyle birlikte kayıt altına alınacak. Bu sistem, geçmişe dönük raporlama imkanı sunarak bakım süreçlerinin daha planlı ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacak.

Mobil uygulama ile hızlı müdahale

Saha ekipleri için geliştirilen mobil uygulama ile görevler anlık olarak iletilecek. Ekipler konum bazlı yönlendirme sayesinde en kısa sürede müdahale noktasına ulaşabilecek. Yapılan işlemler fotoğraf ve video ile kayıt altına alınarak sistem üzerinden takip edilecek.

Maliyetler düşecek, verimlilik artacak

Yapay zeka destekli sistemin, kamu kaynaklarının daha etkin kullanılmasına katkı sağlaması bekleniyor. Anlık veri analizi ve otomatik bildirim mekanizmaları sayesinde bakım planlamalarının daha isabetli yapılması ve maliyetlerin düşürülmesi hedefleniyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle birlikte akıllı şehircilik alanındaki öncü konumunu güçlendirmeyi ve geleceğin şehir yönetim modellerine katkı sunmayı amaçlıyor.