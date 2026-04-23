Bakan Yumaklı: Fahiş fiyata toleransımız olmayacak
Tarımsal girdi maliyetleri yüzde 32 arttı: Başevirgen'den iktidara çağrı

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, TÜİK verilerine göre tarımsal girdi maliyetlerindeki artışın yüzde 32'ye ulaştığını belirterek, çiftçinin desteklenmemesi halinde gıda güvenliğinin tehlikeye gireceğini söyledi.

Haber Giriş : 23 Nisan 2026 11:45, Son Güncelleme : 24 Nisan 2026 11:59
CHP Manisa Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi verilerini değerlendirdi. Başevirgen, Şubat ayı verilerine göre tarımsal girdi fiyatlarının yıllık bazda yüzde 31,55, aylık bazda ise yüzde 3,10 arttığını hatırlattı.

Açıklamasında, resmi verilere rağmen sahadaki artışın daha yüksek olduğunu savunan Başevirgen, "TÜİK'e göre bile yıllık yüzde 31,55 maliyet artışı var. Ancak çiftçilerimizin girdi maliyetleri reelde en az yüzde 50-60 oranında arttı" dedi.

En yüksek artış veterinerlik, yem ve gübrede

Girdi kalemlerindeki artışlara da dikkat çeken Başevirgen, en yüksek maliyet artışlarının veterinerlik harcamaları, yem, gübre ve tohumda yaşandığını ifade etti. Buna göre; veterinerlik harcamaları yüzde 41,37, yem yüzde 37,70, gübre yüzde 36,89 ve tohum yüzde 34,58 oranında arttı.

Bu artışların üreticinin yükünü ağırlaştırdığını belirten Başevirgen, "Çiftçiler tüm bu maliyetlere rağmen üretmeye devam ediyor ancak gerekli destekleri göremiyor" diye konuştu.

Mazot artışı henüz yansımadı

Uluslararası gelişmelerin etkisine de değinen Başevirgen, ABD-İsrail-İran hattında yaşanan gerilimin mazot fiyatlarını artırdığını ancak bunun henüz verilere yansımadığını belirtti. Mazot fiyatlarındaki yükselişin de eklenmesiyle tablonun daha da ağırlaşacağını dile getirdi.

"Gıda bir milli güvenlik meselesidir"

Gıda güvenliğinin stratejik önemine vurgu yapan Başevirgen, "Gıda artık tüm ülkeler için bir milli güvenlik meselesidir. Üretmeyen ve gıdada dışa bağımlı hale gelen ülkeler fakirleşmeye mahkumdur" ifadelerini kullandı.

Çiftçinin borcu 1,4 trilyon liraya ulaştı

Çiftçilerin borç yüküne de dikkat çeken Başevirgen, üreticilerin banka ve finans kuruluşlarına olan borcunun 1 trilyon 400 milyar liraya ulaştığını söyledi. Girdi maliyetlerini karşılamak için kredi çeken çiftçilerin hasat sonrası borçlarını kapatamadığını belirten Başevirgen, bu durumun üreticileri yeniden borçlanmaya ittiğini ifade etti.

Kırsaldaki genç nüfusun da tarımdan uzaklaştığını kaydeden Başevirgen, bu sürecin üretimde sürdürülebilirliği tehdit ettiğini vurguladı.

"Çiftçi desteklenmezse gıdaya erişim zorlaşacak"

İktidara çağrıda bulunan Başevirgen, çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Türkiye'de çiftçi üretiyor ama kazanamıyor. İktidar, gıda güvenliğimizi sağlamak ve çiftçiyi içinde bulunduğu durumdan çıkarmak zorunda. Aksi takdirde vatandaşın ete, sebzeye ve meyveye erişimi daha da zorlaşacak" dedi.


