Etimesgut Spor İlk Maçta Avantajı Kaptı
Karalar İnşaat Etimesgut Spor TFF 3. Lig 1. Grup'ta play-off turu ilk maçında evinde Küçükçekmece Sinop Spor A.Ş.'yi 1-0 mağlup etti
Play-Off 1. Tur ilk maçında Küçükçekmece Sinop Spor A.Ş.'yi 1-0 mağlup eden Etimesgut Spor, rövanş öncesi avantaj elde etti.
Play-Off 1. Tur mücadelesinde Karalar İnşaat Etimesgut Spor Kulübü ile Küçükçekmece Sinop Spor A.Ş., Etimesgut Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada gülen taraf Başkent temsilcisi oldu.
Etimesgut Spor'a galibiyeti getiren gol, mücadelenin 52. dakikasında Can Muhammet Vural'dan geldi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında skor üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Etimesgut Spor, İstanbul'da oynanacak rövanş karşılaşması öncesinde önemli bir avantaj elde etti.