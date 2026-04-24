Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu Yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvurularına ilişkin takvimi ve uygulama esaslarını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2026 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri ile il içi sıra kayıtlarının oluşturulması ve il içi sıraya bağlı yer değiştirme işlemleri 9/1/2026 tarihli ve 33132 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda aşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır.

Öğretmenler, 4-6 Mayıs 2026 tarihleri arasında, görev yaptıkları il içindeki tüm eğitim kurumları arasından en fazla 40 (kırk) eğitim kurumu tercihinde bulunabileceklerdir.

2. Atama işlemleri; 11 Mayıs 2026 tarihinde, alanlarındaki mevcut öğretmen ihtiyacı ile bu atamalar sonucunda oluşacak ihtiyaç durumu dikkate alınmak suretiyle, tercih ve hizmet puanı üstünlüğü esasına göre gerçekleştirilecektir.

3. Tercih ettikleri eğitim kurumlarına ataması yapılamayan öğretmenlerden başvuru esnasında sıraya girme talebinde bulunanlar, ilk iki tercihlerinde yer alan eğitim kurumları için alanları bazında hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya alınacaktır. Sıraya bağlı atama işlemleri, Ek-1'de yer alan takvimde belirtilen tarihlerde yürütülecektir.

Başvuru Şartları

1. Bulundukları eğitim kurumunda 30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

2. Bakanlığımıza sözleşmeli öğretmen olarak atandıktan sonra öğretmen kadrosuna atananlar bakımından 30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda kadrolu ve sözleşmeli toplam dört yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartlarını taşımaları gerekmektedi

