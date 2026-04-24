Bakan Yumaklı: Fahiş fiyata toleransımız olmayacak
%0 Faizli 25.000 TL
%0 Faizli 25.000 TL
Sponsorlu İçerik
KOBİ'lerin yetenekleri SAHA'da vitrine çıkacak

Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisindeki yerlileşme hamlesinin destekçilerinden OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA), SAHA 2026'ya kapsamlı katılım sağlayacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2026 12:30, Son Güncelleme : 24 Nisan 2026 12:31
Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, 5-9 Mayıs'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Sektörün üretim potansiyelini küresel vitrine taşımayı hedefleyen OSSA, fuar alanında kurulan 156 metrekarelik standında, savunma sanayisine kritik çözümler sunan 11 yetkin üye firmasını tek çatı altında bir araya getiriyor. Bunun dışında da çok sayıda OSSA üyesi firma fuara kendi stantlarıyla katılıp ürün ve yeteneklerini tanıtacak.

Türk sanayisinin teknolojik yetkinliğini temsil eden Tecus, Tolga Plastik, Dora Makina, TIC Gözetim, Pars Savunma, Bosan Savunma, Akalın Isıl İşlem, Teksan Hidrolik, Ankara Bronz, KTS Kaya Otomotiv ve İhamer, OSSA bünyesinde yerli üretim kabiliyetlerini sergileyecek.

Talaşlı imalattan ısıl işleme, hidrolik sistemlerden savunma teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede hizmet veren üye firmalar, fuar süresince hem yerli ana yüklenicilerle hem de uluslararası heyetlerle stratejik işbirliği görüşmeleri yaparak Türkiye'nin ihracat hedeflerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

OSSA, bu güçlü ortak katılım modeliyle KOBİ'lerin küresel tedarik zincirindeki rolünü pekiştirirken, Türk savunma ekosisteminin kolektif çalışma kültürünü ve üretim disiplinini bir kez daha gözler önüne seriyor.

SAHA'ya taşınacak yetenekler

OSSA üyelerinden Tecus, talaşlı imalat teknolojilerine odaklanarak piyasada kullanılan CNC tezgahlarının verimliliğini artıracak teknolojileri sanayiye kazandırıyor.

Dora Makina, savunma ve havacılık sektörleri için yüksek hassasiyetli talaşlı imalat, elektromekanik sistemler ve ileri mühendislik çözümleri sunuyor.

Pars Savunma, savunma ve havacılık projelerinde tasarım ve üretim yetkinlikleriyle yer alarak, nitelikli projeler için yerli üretim çözümleri geliştiriyor.

Ankara Bronz, özellikle bronz alaşımları ve stratejik metal parçaların imalatına odaklanıyor.

Akalın Isıl İşlem, savunma, otomotiv ve makine sektörlerine yönelik olarak atmosfer kontrollü fırınlar ve vakum teknolojileri ile modern ısıl işlem prosesleri ve laboratuvar hizmetleri sağlıyor.

Bosan Savunma, metallerin ısıl işlemi, sertleştirilmesi ve yüzey kaplama alanlarında uzmanlaşmış bir çözüm ortağı olarak faaliyet gösteriyor.

Tolga Plastik, plastik enjeksiyon teknolojileri ve plastik kalıp üretimi alanında faaliyet gösteriyor.

Teksan Hidrolik, hidrolik hortum rakorları, boru bağlantı elemanları ve presleri üretiyor, savunma sanayi sistemleri için talaşlı imalat ve sızdırmazlık çözümleri sunuyor.

KTS Kaya Otomotiv, elektronik/elektromekanik sistemler, sensör teknolojileri ve giyilebilir malzeme teknolojileri gibi ileri alanlarda tasarım ve mühendislik hizmeti veriyor.

İhamer, insansız hava araçlarından güç elektroniği alanındaki çözümlere kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

TIC Gözetim, ürün uygunluk değerlendirmesi, tedarik zinciri güvenliği, bilgi güvenliği ve operasyonel tetkik hizmetleri ile savunma projelerinin standartlara uygunluğunu denetliyor.

Sektörler de KOBİ'ler de gelişim içinde

OSSA Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yarsan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, SAHA 2026'nın, yerli ve milli savunma sanayinin küresel rekabetçiliğini sergilemek adına değerli bir platform olduğunu söyledi.

Türk savunma ve havacılık sanayisiyle birlikte bu gelişime katkı veren KOBİ'lerin de önemli bir gelişim içinde bulunduğunu vurgulayan Yarsan, SAHA 2026'da bunun örneklerini ziyaretçilerle buluşturacaklarını ifade etti. Yarsan, şu değerlendirmede bulundu:

"OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi olarak 156 metrekarelik alanda farklı yeteneklere sahip 11 üyemizle birlikte sergilediğimiz bu birliktelik, KOBİ'lerimizin ekosistemdeki kritik rolünü bir kez daha gösteriyor. Sektörümüzün sesini dünyaya duyurma noktasında Anadolu Ajansının sağladığı kesintisiz ve güçlü desteği çok kıymetli buluyoruz. SAHA 2026'da kurduğumuz bu köprüleri, 14-16 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz ve sektörün bir başka önemli buluşma noktası olacak IDA Türkiye ile bir adım daha ileri taşıyacağız. Amacımız, Ankara başta olmak üzere tüm sektörümüzün üretim gücünü uluslararası işbirlikleriyle taçlandırmaya devam etmektir."

