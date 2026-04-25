Bakan Tekin: Eğitim meselesini medeniyet davamızın merkezine yerleştiriyoruz
Bakan Tekin: Eğitim meselesini medeniyet davamızın merkezine yerleştiriyoruz
%0 Faizli 25.000 TL
%0 Faizli 25.000 TL
Sponsorlu İçerik
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Memura Arazi ve Seyyar Görev Tazminatları Aynı Anda Ödenebilir mi?

657 sayılı Kanun ve 6245 sayılı Kanun birlikte ele alındığında, arazi tazminatından yararlananlara ayrıca seyyar görev tazminatı (yolluğu) ödenmemektedir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Nisan 2026 14:00, Son Güncelleme : 24 Nisan 2026 14:42
Yazdır
Memura Arazi ve Seyyar Görev Tazminatları Aynı Anda Ödenebilir mi?

Arazi tazminatı (ek özel hizmet tazminatı); teknik hizmetler sınıfındaki personele, görevlerinin niteliği ve çalışma koşulları nedeniyle başka bir ifade ile teknik hizmetler sınıfındaki personelin açık ve zorlu çalışma koşullarında fiilen görev yapması durumlarında emeklerinin karşılığı olarak verilen ek bir tazminattır. Bu tazminat, 657 sayılı Kanunun 152. maddesinde düzenlenmiştir. Bununla birlikte arazi tazminatına, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar eki Özel Hizmet Tazminatının düzenlendiği II Sayılı Cetvelin (E) Teknik Hizmetler Bölümünün 6'ncı sırasında ve 160 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde de yer verilmiştir. Topluca değerlendirdiğimizde; arazi tazminatı teknik hizmetler sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelden açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara (fiilen arazide çalışılmayan günler için ödenmesine imkan yoktur - Sayıştay 2. Daire, 10.10.1991, 30286) ödenir. Birim amirlerince tazminatın kimlere ödeneceği yılda 4 defa 3'er aylık dönemler itibarıyla listeler oluşturularak belirlenir.

Seyyar görev tazminatı; asli görevleri sebebiyle yapacakları seyahatlerden dolayı bir yerde sabit iş gören emsaline nazaran fazladan yapacakları zorunlu giderleri karşılamak amacıyla verilen tazminattır. Yıllık izin, sağlık izni, geçici görevle görev bölgesi dışına gitme, gezici olarak çalışmayı gerektirmeyen başka görevlere vekalet etme gibi fiilen gezici görev yapılmayan günler için ödenmez. Bu tazminat, 6245 sayılı Kanunun 49. maddesinde düzenlenmiştir. Fiilen gezici görev yaptıkları günler için almakta oldukları aylık/kadro derecelerine göre müstahak oldukları yurtiçi gündeliklerinin 1/3'ü günlük tazminat olarak verilir. 6245 sayılı Kanun hükümlerine göre asli görevleri icabı gezici olarak çalışmak durumunda olan personelin bu görevleri gereği memuriyet mahalli dışına çıkışları "geçici görev" sayılmaz. Dolayısıyla, 6245/49-1'de bu tanıma giren memur ve hizmetlilere gündelik ve yol gideri yerine seyyar görev tazminatı verilmesini öngörülmüştür.

Bu bilgilere göre, arazi tazminatı ödenen personele ayrıca seyyar görev tazminatının ödenmesi mümkün olmayıp, sadece hak ettiği ölçüde 6245/39 gereği gündelik ödenir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber