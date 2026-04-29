'Bu yıl satılan her 4 araçtan biri elektrikli olacak'
%0 Faizli 25.000 TL
%0 Faizli 25.000 TL
Sponsorlu İçerik
Naklen Atamada Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması Yapılması Zorunlu mu?

7315 sayılı Kanun ve Yönetmelik hükmü birlikte değerlendirildiğinde naklen atama tekrar arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması yapılması zorunlu değildir.

Haber Giriş : 29 Nisan 2026 14:00, Son Güncelleme : 24 Nisan 2026 14:43
Naklen Atamada Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması Yapılması Zorunlu mu?

7315 sayılı "hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaklar" başlıklı 3'üncü maddesine göre;

- Arşiv araştırması, statüsü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın ilk defa veya yeniden memuriyete yahut kamu görevine atanacaklar hakkında yapılır.

- Kurum ve kuruluşlarda, yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde devlet güvenliğinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün, iç ve dış menfaatlerin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu gizlilik dereceli birimler ile Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli ile ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacak öğretmenler, üst kademe kamu yöneticileri, özel kanunları uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulan kişiler ile milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis, hizmetlerde statüsü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın istihdam edilenler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması birlikte yapılır.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmeliğin "hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaklar" 9'uncu maddesine göre;

(1) Statüsü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın ilk defa veya yeniden memuriyete yahut kamu görevine atanacaklar hakkında arşiv araştırması yapılır.

(2) Aşağıda belirtilenler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması birlikte yapılır:

a) Kamu kurum ve kuruluşlarının gizlilik dereceli birim ve kısımlarında çalıştırılacak kamu personeli.

b) Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında çalıştırılacak kamu personeli.

c) Genelkurmay Başkanlığında çalıştırılacak kamu personeli.

ç) Emniyet Genel Müdürlüğünde çalıştırılacak kamu personeli.

d) Jandarma Genel Komutanlığında çalıştırılacak kamu personeli.

e) Sahil Güvenlik Komutanlığında çalıştırılacak kamu personeli.

f) Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığında çalıştırılacak kamu personeli.

g) Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel.

ğ) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacak öğretmenler.

h) Üst kademe kamu yöneticileri.

ı) Özel kanunları gereğince güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulan kişiler.

i) Milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis ve hizmetlerde statüsü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın istihdam edilenler.

Kanun ve Yönetmelik hükmü birlikte analiz edildiğinde; güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ilk defa, yeniden memuriyete, kamu görevine atanacaklar için yapılacak, naklen atanacak memur hakkında çalıştığı kurumca arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması yapılmış olduğundan, yeni kurumunca arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması yapılması gerekmemektedir.


