Bakan Gürlek: Sosyal medya terörü bir milli güvenlik meselesidir

Bakan Gürlek, Edirne'deki programına valiliği ziyaret ederek başladı.

Bakan Gürlek'i Edirne Valisi Yunus Sezer, Adalet Bakan Yardımcıları Abdullah Aydoğdu ve Sedat Ayyıldız, Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Edirne Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Uğur Bay, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, MHP İl Başkanı Emre Tokluoğlu'nun yanı sıra il protokolü karşıladı.

Yöresel kıyafet giymiş iki öğrenci Bakan Gürlek'e çiçek takdim etti.

Şeref defterini imzalayan Gürlek, Vali Sezer'in makamına geçti.

Burada Vali Sezer ve il protokolü ile görüşen Bakan Gürlek, gazetecilere yaptığı açıklamada, medeniyet ve kültür şehri Edirne'de bulunmaktan şeref duyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Gürlek, Edirne'yi "Meriç'i başına taç takmış,﻿ yemyeşil ovalarıyla şehre kaftan giydirmiş, Mimar Sinan ruhunun şahlandığı, Selimiye Camisi'nin kenti" olarak niteledi.

Edirne'nin taşıdığı sınır şehir vasfının devletin kudreti ile hukuk düzeninin en görünür olduğu alanlardan biri olduğunu belirten Gürlek, "Sınırda yalnızca güvenlik değil, hukuk da nöbettedir. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan bir kapısı olan serhat şehrimizde sunulan adalet hizmeti ülkemizin hukuk devleti kimliğinin dışarıya yansımasıdır. Edirne'nin sınır vilayeti olması sebebiyle yargı sistemimizin de kusursuz bir şekilde işlemesi gerekmektedir. Bu öneme öncelikli olarak Edirne'yi ziyaret etmemizdeki maksadımız buradaki yargı işleyişini yakından görmek ve yerinde inceleme yapmaktır." diye konuştu.

Gürlek, kente bir müjde de vermek istediğini ifade ederek Edirne'ye Bölge İdare Mahkemesinin kurulacağı kaydetti.

Hiçbir adli vaka sahipsiz değildir"

Bakan Gürlek, faili meçhul cinayetlerin hepsinin üzerine gidileceğinin altını çizdi.

Şüpheli hiçbir vakanın unutulmaya terk edilmeyeceğini vurgulayan Gürlek, şöyle konuştu:

"Malumunuzun olduğu üzere kamuoyunu derinden yaralayan ve toplum vicdanında iz bırakan, aydınlatılması beklenen her olay bizim görevlerimiz içerisindedir. Güncel olarak başta Gülistan Doku, Rojin Kabaiş, Rabia Naz vakası olmak üzere çözümlenmeyi bekleyen ya da kamuoyunun yakından takip ettiği tüm hadiseler üzerine kararlılıkla gidilecektir. Hiçbir adli vaka sahipsiz değildir.

Devlet, adaletin tecellisi için gereken tüm imkanları seferber etme iradesine sahiptir. Hiçbir adli vakada savcılarımız dosyanın kapağındaki isme bakmaz. Bu isimlerin kim olduğuna, makamına, mevkisinin ne olduğuna bakmaz. Soruşturma içerisindeki vaka ve yetkilerini kullanır. Bu tür davaları takip eden cumhuriyet başsavcılarımıza ve savcılarımıza yaptıkları fedakar görevlerden ötürü ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum"

Bakan Gürlek, Adalet Bakanlığı olarak güncel konularla ilgili, yasa dışı bahis, sanal kumar, sosyal medya terörleri, uyuşturucu suçları, yolsuzluk, çıkar amaçlı suç örgütleri, suça sürüklenen çocuklar gibi toplumda milleti derinden etkileyen, rahatsızlık oluşturan her türlü adli suç ve konularının üzerine kararlılıkla gideceğini, gerekli kanuni düzenlemeler eksikse gerekli düzenlemelerin de yapılacağını vurguladı.

Gürlek, geciken adaletin toplum vicdanında karşılık bulmadığını bildiklerini belirtti.

Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmasının en temel öncelikleri arasında olduğunun altını çizen Gürlek, "Bu doğrultuda süreçleri sadeleştiren, hızlandıran, öngörülebilirliği artıran düzenlemeleri kararlılıkla hayata geçireceğiz." dedi.

"Devlet olarak her konunun yasalaşması konusunda da gerekli adımlar atılmıştır"

Toplumu tehdit eden unsurları bertaraf etmek için yoğun mesai verildiğini vurgulayan Gürlek, şöyle devam etti:

"Çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi çağımızın hastalığı olan uyuşturucudan, yasa dışı bahisten, sanal kumardan, sosyal medya teröründen bilcümle tüm tehditlerden korumak sadece bir asayiş meselesi değil, aynı zamanda aile, gelecek ve açıkça ifade ediyorum ki bir milli güvenlik meselesidir. Bu saydığımız tehdit unsurları milletimizin temelini oluşturan aile yapısını hedef almakta, toplumsal bünyemizi içeriden çökertmeye çalışmaktadır. Buradan açık ve net bir şekilde şunu ifade etmek istiyorum. Metropollerdeki torbacılardan uluslararası uyuşturucu baronlarına, onların istihbarat bağlantılarından finans kaynaklarına, sevkiyat hatlarından sokak düzeyindeki dağıtım ağlarına kadar bu karanlık düzene asla geçit vermeyeceğiz.

Gençlerimizi ve çocuklarımızı adeta esir almayı, bilinçlerini ele geçirmeyi amaçlayan sanal platformların özellikle dünyada kontrolsüz bir salgın hastalık gibi hızla yayılması, küresel dünyada bir sorun olduğu gibi ülkemizde de güncel bir problemdir. Ailelerimizin, gençleri ve çocukları yakından takip etmesi en değerli varlığımız olan bireylerimizi bu tehditlerden korumak için elzem olup bu kapsamda tüm adımların atılması gerekmektedir. Devlet olarak da her konunun yasalaşması konusunda da gerekli adımlar atılmıştır. Bu konuda siz de biliyorsunuz yakın zamanda Meclis'ten bir Aile Paketi geçti. Bu Aile Paketi'nde de sosyal medya ile ilgili bir kısım düzenlemeler yapıldı. Biz de inşallah 12. Yargı Paketimizde sosyal medya ile ilgili bir kısım düzenlemeler yapmayı düşünüyoruz."

Gürlek, Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürürken adalet sistemini daha da güçlendirmek, vatandaşın devlete olan güvenini pekiştirmek, hukukun üstünlüğünü her alanda hakim kılmak temel sorumluluklarında olduğunu söyledi.

Bu sorumluluğu yerine getirirken milletin değerlerinden, tarihinden ve inancından alınan güçle hareket ettiklerini ifade eden Gürlek, yerinde tespitler yapıldığını, ihtiyaçları doğrudan sahada değerlendirdiklerine dikkati çekti.

Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Adalet Bakanlığının sorumlu olduğu alanlarda tüm Türkiye'de seferberlik anlayışıyla hareket ettiklerini sözlerine ekledi.

Daha sonra Edirne Adliyesi'ni ziyaret eden Gürlek'i, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Sarıca ile hakim ve savcılar karşıladı. Gürlek, ardından Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1561 yılında Mimar Sinan'a yaptırılan ve döneminde Yargıtay olarak kullanılan Sarayiçi'ndeki Adalet Kasrı'nı ziyaret etti.