Yazılı sınavda 1. oldu, mülakatta elendi: Mahkemeyi kazandı bir daha elendi!

Dokuz Eylül Üniversitesi'ndeki memur, unvan değişikliği için YÖK tarafından Türkiye genelinde yapılan sınavda İnşaat mühendisliği alanında Türkiye 1.'si oldu.



1. olan adaya mülakatta düşük verildi. Rakibine yüksek not verildi.



Bunun Üzerine İlgili aday mülakatın iptali için dava açtı.



Mahkeme, sözlü sınavın sadece teknik bilgiyi değil, adayın genel yeteneklerini de ölçtüğünü kabul etmekle birlikte; idarenin bu konudaki yetkisinin sınırsız olmadığını ve yargı denetimine tabi olduğunu vurgulamış. Sonuç olarak, objektif dayanağı olmayan puanlama işlemleri ve buna bağlı yapılan atama hukuka aykırı bulunarak iptal edilmiştir.



Yeniden yapılan mülakatta adaya bir daha düşük not verilerek elenmesi sağlandı.