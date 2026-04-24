Yazılı sınavda 1. oldu, mülakatta elendi: Mahkemeyi kazandı bir daha elendi!
Dokuz Eylül Üniversitesi'nde unvan değişikliği sınavında Türkiye birincisi olan memur, mülakatta elenince hukuk mücadelesi başlattı; mahkemeyi kazanmasına rağmen kurulan ikinci mülakat masasında yine aynı akıbetle karşılaştı.
Dokuz Eylül Üniversitesi'ndeki memur, unvan değişikliği için YÖK tarafından
Türkiye genelinde yapılan sınavda İnşaat mühendisliği alanında Türkiye 1.'si
oldu.
1. olan adaya mülakatta düşük verildi. Rakibine yüksek not verildi.
Bunun Üzerine İlgili aday mülakatın iptali için dava açtı.
Mahkeme, sözlü sınavın sadece teknik bilgiyi değil, adayın genel yeteneklerini
de ölçtüğünü kabul etmekle birlikte; idarenin bu konudaki yetkisinin sınırsız
olmadığını ve yargı denetimine tabi olduğunu vurgulamış. Sonuç olarak, objektif
dayanağı olmayan puanlama işlemleri ve buna bağlı yapılan atama hukuka aykırı
bulunarak iptal edilmiştir.
Yeniden yapılan mülakatta adaya bir daha düşük not verilerek elenmesi sağlandı.