Bakan Şimşek: Savaş ve enerji maliyetleri enflasyon beklentilerini bozdu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Doğu'da tırmanan gerilimin petrol fiyatlarında şoka neden olduğunu belirterek, artan enerji maliyetlerinin hem küresel ölçekte hem de Türkiye'de enflasyon görünümünü olumsuz etkilediğini açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından enflasyon beklentilerine
ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Enflasyon beklentilerindeki bozulmada ABD-İran-İsrail
arasındaki savaşla birlikte artan enerji maliyetlerini işaret eden Şimşek, paylaşımında
şu ifadelere yer verdi:
"Enflasyon beklentilerindeki bozulmada savaşla birlikte artan enerji maliyetleri etkili oldu. Yaşanan petrol fiyat şokuyla küresel ölçekte enflasyonist baskılar artarken beklentilerde bozulma gözleniyor. Artan enerji fiyatlarının ülkemizde de enflasyon görünümünü olumsuz etkilemesi bekleniyor. Sürdürülebilir büyüme ve kalıcı refah artışı için ön şart olan fiyat istikrarını sağlamaya yönelik politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz."