Dolar haftayı 45 TL'yi aşarak tamamladı
Güne yükselişle başlayan dolar, haftayı 45,02 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2026 17:41, Son Güncelleme : 24 Nisan 2026 17:43
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin çarşamba günkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|44,9240
|44,9250
|45,0240
|45,0250
|Avro
|52,7160
|52,7170
|52,7850
|52,7860
|Sterlin
|60,7190
|60,7290
|60,8520
|60,8620
|İsviçre frangı
|57,4220
|57,4320
|57,3340
|57,3440
|ANKARA
|ABD doları
|44,8940
|44,9740
|44,9940
|45,0740
|Avro
|52,6760
|52,7560
|52,7450
|52,8250
|Sterlin
|60,6590
|60,8690
|60,7920
|61,0020