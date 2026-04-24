TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan 1 Mayıs açıklaması

Atalay, Konfederasyonun genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü geçen yıl İstanbul'da kutladıklarını anımsatan Atalay, "Bu sene ana merkezimiz, Edirne Saraçlar Meydanı. İstanbul Kadıköy'de, İzmir Gündoğdu'da, Ankara Ulus'ta, Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda, Trabzon Atatürk Meydanı'nda, Adana Bayraklı Meydanı'nda, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda. Kısacası, TÜRK-İŞ olarak 1 Mayıs'ı, bir bölümünü kendi başımıza, bir bölümünü bizim dışımızdaki sendikalarla beraber Türkiye'nin bütün illerinde kutlayacağız." diye konuştu.

Dün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlandığını hatırlatan Atalay, hala ülkede çalışan çocukların olduğuna dikkati çekti.

Atalay, "Çocuklar çalışırken ölmeye de devam ediyorlar. 2025 yılında 94 çocuk iş kazası sonucu yaşamını yitirdi. İş kazası, iş cinayeti. Son 12 yılda ölen çocuk sayısı 836. Çocuk işçiliği artık yalnızca kırsal alanlarda değil şehirlerde de hızla yaygınlaşıyor. Bir an evvel bu çocuk işçiliğiyle ilgili iş cinayetlerinin önüne geçmek durumundayız." ifadelerini kullandı.

Geçen hafta Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta bulunan okullardaki silahlı saldırılara değinen Atalay, polisiye tedbirlerle bu meselenin çözülme imkanının bulunmadığını, bu konuda herkesin üzerine düşeni yapmak mecburiyetinde olduğunu söyledi.

- "3 senedir işçilerin paralarını ödemiyorlar"

Atalay, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki madende çalışan işçilerin maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle gerçekleştirdikleri eylemlere ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

"TMSF, buraya 15 Temmuz'dan sonra el koydu. O günden beri Adularya, Yıldızlar Holding diye vatandaşa verdiler. Bunlar, 3 senedir işçilerin paralarını ödemiyorlar. Ramazan Bayramı'nda aynı olay yine benim önüme geldi. O gün Çalışma Bakanı'yla konuştuk. Arife günü 40 milyon (lira) civarında bir para ödediler ama aradan zaman geçti yine... İşçilerin içeride kıdem tazminatları var, 6 aylık alacakları var yani bunun sorumlusu patron."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile yeniden görüşmeler yaptıklarını anlatan Atalay, "Bu adam, 3 senedir parasını vermiyor, işçinin haklarını gasbediyor yani bunların ruhsatını iptal etmek mecburiyetinde Enerji Bakanlığı. Burada çözüm bulması gereken yer, Enerji Bakanı, Çalışma Bakanı. Bir an evvel buradaki arkadaşlarımın sıkıntılarını gidermek durumundalar." dedi.

- "İşçilerin sadece yüzde 15'i sendikalı"

Sendikal örgütlenme ve işçilerin haklarıyla ilgili yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğuna işaret eden Atalay, Türkiye'deki işçilerin sadece yüzde 15'inin sendikalı olduklarını ve bunun övünülecek bir oran olmadığını söyledi.

Atalay, şöyle devam etti:

"Çocuk işçiliği bizim birinci sorunumuz. Vergi, Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi. 12 ay çalışıyoruz, 2 ayını vergiye veriyoruz. Bunu Maliye Bakanı da hükümet de biliyor. Bununla ilgili yasal düzenlemeye sendikaların, işçinin, kamuoyunun ihtiyacı var. Kıdem tazminatıyla geçmişte ev, araba alıyorduk, düğün yapıyorduk. Şimdi nişanı bırak, bisiklet alamazsın kıdem tazminatınla. Öyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Bir an evvel ülkeyi yönetenler, bununla ilgili bir çözüm bulmak mecburiyetinde."

- "Taşeronlarla, staj mağdurlarıyla ilgili bir takvim belirleyin"

Ergün Atalay, kuryelerin güvencesiz çalışmasının, Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olduğuna dikkati çekerek, staj mağdurlarının problemlerinin de sürdüğünü söyledi.

Kamuda çalışan yaklaşık 100 bin taşeron işçinin bulunduğu bilgisini veren Atalay, "Buradan Çalışma Bakanı'na sesleniyorum: Bir an evvel taşeronlarla, staj mağdurlarıyla, çalışma hayatıyla ilgili bir takvim belirleyin. Bunların dernekleri, odaları, sendikaları var. Bu tarafları bir çağırın, ne zaman yapacağınızı oturup konuşun. Yapmayacaksanız da yapmayacağınızı bizzat ifade edin." diye konuştu.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, sendikal örgütlenmeye dahil oldukları iş yerlerinde işçilerin işten atıldıklarına işaret ederek, "Bununla ilgili yasal bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu 10 senedir ifade ediyoruz. Bugüne kadar bununla ilgili arpa boyu yol almadık." dedi.