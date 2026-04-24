Bakan Bayraktar açıkladı: Doğal gaz ve elektriğe yeni zam var mı?
1915 Olayları tartışmasında Dışişlerinden açıklama: Arşivlerimiz açık

Dışişleri Bakanlığı, 1915 olaylarına ilişkin bazı ülkelerden gelen beyanlara tepki göstererek, 1915 olaylarının bilimsel bir zeminde incelenmesi için "Ortak Tarih Komisyonu" önerisinin geçerliliğini koruduğunu hatırlattı ve meseleyi siyasi istismar konusu yapan üçüncü ülke siyasetçilerini eleştirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2026 19:30, Son Güncelleme : 24 Nisan 2026 19:55
Yazdır
Dışişleri Bakanlığı, bazı ülkelerin yetkililerince 1915 olaylarına ilişkin yapılan beyanlara dair, "Güney Kafkasya'da ortaya çıkan barış ve uzlaşı iklimi, bölgenin bir işbirliği ve istikrar havzası haline gelmesini isteyenlerin, tarihten husumet üretmeye çalışan kesimlere verdiği güçlü bir cevaptır." ifadesini kullandı.

Bakanlık, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Güney Kafkasya'da ortaya çıkan barış ve uzlaşı iklimi, bölgenin bir işbirliği ve istikrar havzası haline gelmesini isteyenlerin, tarihten husumet üretmeye çalışan kesimlere verdiği güçlü bir cevaptır." ifadesine yer verilen açıklamada, 1915 olaylarına ilişkin tartışmada, tarafların, meselenin siyasi istismar konusu haline getirilmemesi gerektiği yönündeki tavırlarının net olduğu belirtildi.

Açıklamada, bazı üçüncü ülke siyasetçilerinin, meseleyi dar siyasi hesapları için kullanmaya çalıştıkları veya kendi sorumluluklarının üstünü örtmeye çabaladıklarının görüldüğü aktarıldı.

Yüzyıllar boyunca birlikte yaşama kültürünün en güçlü örneklerini barındıran Türkiye'nin, 1915 olaylarının hakkaniyetli ve bilimsel bir zeminde incelenmesi amacıyla arşivlerini açtığı ve bir "Ortak Tarih Komisyonu" kurulmasını önerdiği kaydedilen açıklamada, bu önerinin geçerliliğini koruduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "Niyeti yapıcı olan üçüncü tarafları, ortak ve adil bir hafızaya ulaşmaya yönelik çabaları ve son dönemde gelişen yapıcı diyalog ortamını desteklemeye davet ediyoruz." ifadesine yer verildi.

