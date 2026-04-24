Bakan Bayraktar açıkladı: Doğal gaz ve elektriğe yeni zam var mı?
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Afet konutu ödemelerinde fırsat: Konutta yüzde 78, iş yerlerinde yüzde 48 indirim!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından inşasına başlanan afet konutu ve iş yerlerinde hak sahiplerinin borçlarını 31 Aralık tarihine kadar defaten ödemeleri halinde konutlar için yüzde 74, iş yerleri için ise yüzde 48 oranında indirim uygulanacak.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2026 20:26, Son Güncelleme : 24 Nisan 2026 20:26
Yazdır
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkililerinden alınan bilgiye göre, 7269 sayılı Kanun'un 29. maddesi kapsamında hak sahibi olarak kabul edilenler, 7269 sayılı Kanun'un 40. maddesi gereğince borçlandırılmış sayılıyor. Söz konusu borçlandırmalar konut, depo ve ahır için faizsiz ilk 2 yıl ödemesiz 18 yıl vadeli şekilde ve defaten ödenmesi halinde yüzde 20 indirimli, iş yerleri için yıllık yüzde 4 faizli ilk 2 yıl ödemesiz 8 yıl vadeli şekilde ve defaten ödenmesi halinde yüzde 20 indirimli oluyor.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda hak sahipleri için yapılan afet konutları ve iş yeri borçlandırmalarına ilişkin düzenlemeler, 17 Nisan tarihli ve 33227 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kanun değişikliği ile belirlendi. Bu kapsamda 7269 sayılı Kanun çerçevesinde borçlandırılan hak sahiplerinin borçlarını en geç 31 Aralık tarihine kadar defaten ödemeleri halinde konutlar için yüzde 74, iş yerleri için ise yüzde 48 oranında indirim uygulanacak.

Konutlar için ödeme planı ise teslim tarihinden itibaren ilk 2 yıl ödemesiz olmak üzere 18 yıl vadeli şekilde düzenlenmiş olup, aylık taksit tutarı ortalama 8 bin 750 lira, toplam geri ödeme tutarı ise ortalama 1 milyon 890 bin lira olarak belirlendi. Ancak borcun defaten ödenmesi durumunda yüzde 74 indirim uygulanarak, toplam ödeme tutarı 484 bin lira olacak.

İş yerleri için ise teslim tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde borcun defaten ödenmesi halinde yüzde 48 indirim uygulanacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber