Ela Rümeysa Cebeci cezaevinden tahliye edildi
'UYUŞTURUCU' soruşturması kapsamında tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci cezaevinden 'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Nisan 2026 20:38, Son Güncelleme : 24 Nisan 2026 20:39
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci bugün savcılıkta ifade verdi. Cebeci'nin ifadesinde, 'Uyuşturucu' madde kullandığını itiraf ettiği öğrenildi.
'EV HAPSİ' ŞARTIYLA TAHLİYE EDİLDİ
