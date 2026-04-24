Bakan Bayraktar açıkladı: Doğal gaz ve elektriğe yeni zam var mı?
Bakan Bayraktar açıkladı: Doğal gaz ve elektriğe yeni zam var mı?
Afet konutu ödemelerinde fırsat: Konutta yüzde 78, iş yerlerinde yüzde 48 indirim!
Afet konutu ödemelerinde fırsat: Konutta yüzde 78, iş yerlerinde yüzde 48 indirim!
İstinaf kararı bozdu: Yüsra'nın ölümünde 15 doktora soruşturma izni
İstinaf kararı bozdu: Yüsra'nın ölümünde 15 doktora soruşturma izni
Bakanlıktan Ankara'da eylem yapan maden işçilerine ilişkin açıklama
Bakanlıktan Ankara'da eylem yapan maden işçilerine ilişkin açıklama
5 ilde 'rüşvet' operasyonu: Cezaevi müdürü ve İKM'ler tutuklandı
5 ilde 'rüşvet' operasyonu: Cezaevi müdürü ve İKM'ler tutuklandı
Ayaş Kaymakamlığına '23 Nisan paylaşımı' nedeniyle inceleme
Ayaş Kaymakamlığına '23 Nisan paylaşımı' nedeniyle inceleme
Erdoğan yeni ekonomi paketini açıkladı: Vergi avantajı genişletilecek
Erdoğan yeni ekonomi paketini açıkladı: Vergi avantajı genişletilecek
Bakan Tekin: Eski Türk Devletleri de, Osmanlı da, Atatürk de bizim!
Bakan Tekin: Eski Türk Devletleri de, Osmanlı da, Atatürk de bizim!
Gıda ve enerji fiyatları hanehalkının enflasyon beklentisi yükseltti
Gıda ve enerji fiyatları hanehalkının enflasyon beklentisi yükseltti
Bakan Şimşek: Savaş ve enerji maliyetleri enflasyon beklentilerini bozdu
Bakan Şimşek: Savaş ve enerji maliyetleri enflasyon beklentilerini bozdu
Yazılı sınavda 1. oldu, mülakatta elendi: Mahkemeyi kazandı bir daha elendi!
Yazılı sınavda 1. oldu, mülakatta elendi: Mahkemeyi kazandı bir daha elendi!
Üsküdar'da 2 doktora 'rüşvet' suçundan 12 yıla kadar hapis talebi
Üsküdar'da 2 doktora 'rüşvet' suçundan 12 yıla kadar hapis talebi
Formula 1 yeniden Türkiye'de: Beş dönem ev sahipliği yapılacak
Formula 1 yeniden Türkiye'de: Beş dönem ev sahipliği yapılacak
Türkiye'nin ilk hızlı treni saatte 225 kilometre hıza ulaştı
Türkiye'nin ilk hızlı treni saatte 225 kilometre hıza ulaştı
Bakan Yumaklı: Fahiş fiyata toleransımız olmayacak
Bakan Yumaklı: Fahiş fiyata toleransımız olmayacak
İstanbul'da 83 bin bağımsız bölüm 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla dönüştürüldü
İstanbul'da 83 bin bağımsız bölüm 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla dönüştürüldü
'Silahım yok' diyen Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı
'Silahım yok' diyen Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı
Eski Ak Parti Halfeti Belediye başkanına operasyon: 49 gözaltı
Eski Ak Parti Halfeti Belediye başkanına operasyon: 49 gözaltı
Akaryakıta zam kapıda: İşte 24 Nisan 2026 güncel fiyatlar
Akaryakıta zam kapıda: İşte 24 Nisan 2026 güncel fiyatlar
Yatılı okulda yemek kuryesi krizi: Müdür mü haklı, kurye mi?
Yatılı okulda yemek kuryesi krizi: Müdür mü haklı, kurye mi?
Sınır ötesi yargılamada Merkezi İzleme Sistemi (MİS) devreye alındı
Sınır ötesi yargılamada Merkezi İzleme Sistemi (MİS) devreye alındı
Resmi Gazete'de Çocuk Danışmanlığı Tebliği: 18 yıllık düzenleme değişti
Resmi Gazete'de Çocuk Danışmanlığı Tebliği: 18 yıllık düzenleme değişti
Zorunlu eğitim sorunlu eğitime dönüşmesin!
Zorunlu eğitim sorunlu eğitime dönüşmesin!
Gündüz uzman, gece kurye!
Gündüz uzman, gece kurye!
Ege Denizi açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem
TOKİ'ye Yeni Kadro: Başkan Yardımcılığı İhdas Edildi
TOKİ'ye Yeni Kadro: Başkan Yardımcılığı İhdas Edildi
İstinaftan karar, bakanlıktan ceza: Tesla ÖTV farklarını geri ödeyecek
İstinaftan karar, bakanlıktan ceza: Tesla ÖTV farklarını geri ödeyecek
Kurtulmuş: Örgüt takvime uysaydı süreç çoktan bitmiş olurdu!
Kurtulmuş: Örgüt takvime uysaydı süreç çoktan bitmiş olurdu!
Bakan Çiftçi'den 'şafak operasyonlarına' düzenleme sinyali
Bakan Çiftçi'den 'şafak operasyonlarına' düzenleme sinyali
Bakan Bayraktar açıkladı: Doğal gaz ve elektriğe yeni zam var mı?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, küresel petrol piyasalarındaki 11 milyon varillik arz sıkıntısına rağmen Türkiye'de doğal gaz ve akaryakıt arzında bir sorun yaşanmayacağını açıkladı. Orta Doğu'daki savaşı "geçmiştekilerden çok daha büyük bir kriz" olarak tanımlayan Bakan Bayraktar, devletin enerji desteklerinin süreceğini belirterek yeni bir fiyat düzenlemesi yapmamayı hedeflediklerini söyledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Nisan 2026 20:46, Son Güncelleme : 24 Nisan 2026 20:46
Bakan Bayraktar açıkladı: Doğal gaz ve elektriğe yeni zam var mı?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Antalya'da düzenlenen "Enerji Piyasalarında Regülasyon ve Rekabet Zirvesi" kapsamında düzenlenen bir programda Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında soruları yanıtladı.

Bayraktar, yurt dışında yaşanan savaş ve yurt içinde de bu savaşın etkilerinin enerji fiyatlarındaki etkilerine yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Bayraktar, Orta Doğu'daki savaşın ciddi bir kriz olduğunu ve küresel ekonomiye önemli etkileri olduğunu belirterek "Kriz bu şekilde devam ederse çok daha büyük etkileri olacak. Bu, geçmişte yaşanan enerji krizlerinden çok daha büyük bir kriz. Ne olacağını bilemiyoruz çünkü öngörülemez durumlar yaşıyoruz. Şu anda 11 milyon varil günlük petrol arzında sıkıntı var, bu ciddi bir rakam. Bir arz krizi yaşıyoruz. Her gün farklı açıklamalar okuduğumuz petrol piyasalarının da farklı tepki verdiği bir ortamdayız" dedi.

"Ülkemizde enerji arz güvenliği açısından bir sıkıntı öngörmüyoruz"

Krizin dünyanın farklı ülkelerini farklı şekilde etkilediğini kaydeden Bayraktar "Herkes fiyat etkisine maruz kalıyor ama Hürmüz Boğazından gelen petrole bağımlığı nedeniyle Asya piyasaları daha farklı etkileniyor. Bu nedenle farklı ülkeler farklı tedbirler alıyor. Ülkemizde ise arz güvenliği açısından, petrol akaryakıt ve doğalgazda sıkıntı öngörmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğal gaza zam gelir mi?

Bakan Bayraktar, tedarik portföyünü çeşitlendirdiklerini, bu nedenle doğal gazda sıkıntı yaşamadıklarını kaydetti.

Bayraktar, eşel mobil uygulamasının yıl sonuna kadar Hazine'ye etkisinin 600 milyar TL olduğunu, savaş devam ederse elektrik ve doğal gazda da 600 milyar TL daha etkisi olacağını belirtti. Bayraktar "Bu desteklere devam edeceğiz. Bu sene ümit ediyorum yeni bir fiyat düzenlemesi yapmak durumunda kalmayız" dedi.

Bakan, Libya'da ve farklı coğrafyalarda sondaj arayışlarının devam edeceğini kaydederken, ekim ayına kadar yeni YEKA ihalelerini tamamlamayı planladıklarını da belirtti.

