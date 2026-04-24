Bakan Bayraktar açıkladı: Doğal gaz ve elektriğe yeni zam var mı?
Ana sayfa Haberler İdari Uygulamalar

Çiftçilere tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 350 milyon 968 bin liralık tarımsal destek ödemesinin, çiftçi hesaplarına aktarılmaya başladığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2026 20:57, Son Güncelleme : 24 Nisan 2026 20:58
Yazdır
Yumaklı, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Üreticileri desteklerle güçlendirdiklerini belirten Yumaklı, "Toprağa bereket olan her damla alın terinin kıymetli biliyor, üreticilerimizi desteklerimizle güçlendiriyoruz. 350 milyon 968 bin lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, büyükbaş besi desteği için 265 milyon 604 bin 413 lira, biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği için 58 milyon 100 bin 771 lira, kırsal kalkınma yatırımları desteği için 26 milyon 542 bin 816 lira ve atık desteği için 720 bin lira ödeme yapılacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber