Beylik tabancasını tanıtırken arkadaşını vuran polise hapis cezası

Bakırköy'de 9 Ekim 2024 tarihinde, arkadaşı Kadir Özkök (31) ile buluşan özel harekat polisi Ahmet Ç. (31), beylik tabancasıyla nasıl ateş edildiğini anlattığı sırada silahın ateş alması sonucu Özkök vurularak hayatını kaybetmişti. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Ç., hayatını kaybeden Kadir Özkök'ün müşteki annesi Ayşe Özkök ve müşteki erkek kardeşi Hazar Özkök ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada beyanda bulunan müşteki Ayşe Özkök, "Türk adaletine güveniyorum, adalet ve ağırlaştırılmış müebbet istiyorum. Bu süreçte önceki hastalığım nüksetti, hayattaki diğer evladım güvende olsun istiyorum" dedi.

"Amacım, Kadir'in silaha olan ilgisinden dolayı birkaç hareket gösterip, sonrasında evime gitmekti"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Ahmet Ç. ise, "Benim tek amacım doğruyu açıklamak. Ben, 1 buçuk yıldır ağlıyorum. Savunmamı yapamıyorum, bana saldırıyorlar. Ölen benim kardeşim, arkadaşımdı. Ben kimseyi tehdit etmedim. Ben bu kazadan kısa bir süre önce çatışmaya girdim. Bekar olduğum için kendimi siper ettim, hasar aldım. Bu konunun yargılaması hala sürüyor. Ben belimdeki silahı en uzak masaya koydum. Silahı o elledi, ben bunu görsem ona silahtan uzak dur derdim. Bu durum kamera görüntüleri ile sabittir. Olay günü benim silahla temasım olmadı. Kadir ile aramızda silah konusu geçmedi. Benim olay günü amacım, Kadir'in silaha olan ilgisinden dolayı birkaç hareket gösterip, sonrasında evime gitmekti" diyerek beraatını talep etti.

İyi hal indirimiyle, 16 yıl 8 ay hapis cezası

Alınan savunma ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ahmet Ç.'nin önce 'kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasıyla, ardından suçun 'olası kastla öldürme' işlendiği gerekçesiyle 20 yıl hapis cezasına çaptırdı. Heyet, bu cezada iyi hal indirimi uygulayarak, sanığın 16 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Kadir Özkök 'maktul', Ahmet Ç. ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, olay günü gece saat 01.19 sıralarında kolluk birimlerine ulaşan 'silahla yaralama' ihbarı üzerine soruşturmanın başlatıldığı, kolluk görevlilerinin olay yerine intikal ettiği belirtildi. Şüpheli Ahmet Ç.'nin, olay yerine gelen polise, arkadaşı olan maktul ile birlikte zaman geçirdiklerini ve silah ile ilgili bilgiler verirken silahın patladığını, maktulün yaralandığını, yardım etmeye çalıştığını, 112 acil servisi de kendisinin aradığını beyan ettiği aktarıldı. İddianamede yer verilen kriminal raporunda, şüphelinin elinde atış artıklarına rastlandığı, uzmanlık raporundan ise, şüphelinin alkollü olmadığının saptandığı, maktule ait otopsi raporunda, maktulün vefatına, sol göğüs boşluğuna giren bir adet mermi çekirdeğinin sebep olduğunun tespit edildiği bilgisi yer aldı. Şüpheli Ahmet Ç.'nin, olay günü olan 9 Ekim 2024 tarihinde gözaltına alındığı, hakkında adi kontrol tedbiri uygulandığı iddianamede yer aldı. İddianamede, şüpheli polis memuru Ahmet Ç. hakkında, 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' 9 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.