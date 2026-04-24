Adalet Bakanlığı yapay zekayla dava dilekçenizi hazırlayacak
Ailesine intihar mesajı atan adam dağda ölü bulundu

Aksaray'da ailesine intihar mesajı atarak kayıplara karışan adamın cansız bedeni UMKE, AFAD ve jandarma ekiplerince dağda bulundu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2026 22:08, Son Güncelleme : 24 Nisan 2026 22:35
Olay, Aksaray'ın merkeze bağlı Yuva köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Sağlık köyünde yaşadığı öğrenilen 33 yaşındaki Recep A., sabah saatlerinde ailesine intihar mesajı atarak aracıyla birlikte kayıplara karıştı. Şahsın hayatından endişe eden ailesi bir süre yaptığı arama çalışmasında şahsa ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve jandarma ekipleri harekete geçerek arama ve inceleme çalışması başlattı. Yapılan çalışmalarda şahsın Yuva köyünde bulunan Mahmatlı dağına çıktığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler dağda arama çalışması başlattı. Yapılan arama tarama çalışmalarında Recep A.'nın dağda cansız bedenine ulaşıldı. Yaklaşık 25 metrelik yükseklikten düşmüş veya atlamış olabileceği düşünülen şahsın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

