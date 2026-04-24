Bakan Fidan: ABD-İran savaşında nihai anlaşma için süreye ihtiyaç var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran görüşmelerinde özellikle nükleer alanında tıkanma yaşanan konuların aşılabileceğini düşündüğünü söyledi.

İngiltere'de 2 günlük temaslarını tamamlayan Fidan, Türk basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Fidan, İngiltere ziyaretinin verimli geçtiğini ifade ederek, iki ülke arasındaki stratejik diyalog alanlarında işbirliğinin giderek arttığını belirtti.

Dün İngiltere ile "Türkiye-Birleşik Krallık Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi"ni imzaladıklarını anımsatan Fidan, "Bu, iki ülke arasındaki ilişkilerin geldiği nokta itibarıyla gerçekten önemli bir aşama. İngiltere ve Türkiye, ikisi de NATO üyesi ama Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan, nüfusları, ekonomik güçleri, kapasiteleri, sanayileriyle gerçekten birbirlerini tamamlamada çok fazla rol oynayacak iki büyük ülke." dedi.

Fidan, Türkiye ve İngiltere'nin ekonomi, teknoloji, ticaret, savunma sanayisi, Avrupa güvenliği ve NATO ilişkilerindeki stratejik diyaloğuyla yapıcı bir rol oynadığını söyleyerek, ziyareti kapsamında İngiltere Parlamentosu Lordlar Kamarası ve Avam Kamarası üyeleriyle bir araya geldiğini kaydetti.

İngiltere'de basın mensuplarıyla da bir araya geldiğini aktaran Fidan, iki ülke arasındaki siyasi ilişkiler, İran'daki savaş başta olmak üzere devam eden müzakereler, Rusya, Ukrayna, Avrupa güvenliği gibi birçok konunun ele alındığını bildirdi.

- Fidan, Hürmüz Boğazı'na ilişkin gelişmeleri değerlendirdi

Hakan Fidan, ABD/İsrail-İran Savaşı'yla ilgili de konuşarak, taraflarla hemen her gün görüştüklerini söyledi.

İki haftalık ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını ancak nihai bir anlaşmaya varmak için yeterli olmayacağını dile getiren Fidan, "Nihai anlaşma için gerçekten daha fazla süreye ihtiyaç vardı. Geçtiğimiz hafta başı itibarıyla bu uzatıldı. Şimdi inanıyorum yarın tekrar başlayacak olan görüşmelerle, özellikle nükleer dosyalarda tıkanmış olan bir iki konu var, bunun aşılabileceğini düşünüyorum. Bu konuda da taraflara elimizden geldiğince olumlu katkıyı, telkini vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Fidan, anlaşmaya varılması durumunda Hürmüz Boğazı'yla ilgili sıkıntının da ortadan kalkmasının mümkün olacağını vurguladı.

Hürmüz Boğazı'yla ilgili iki hareket tarzının olduğunu gördüklerini belirten Fidan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birincisi, anlaşma yoluyla eski statükoya dönülmesi, boğazın açılması ve serbest ticaretin tekrar başlaması, kimseye bir geçiş ücreti olmadan. Bu, şu anda yürüyen müzakerelerle halledilmesi gereken bir yol. Bir ikinci grup da bu müzakereler olmazsa, savaş devam ederse veya daha başka türden sıkıntılar ortaya çıkarsa Hürmüz Boğazı'ndaki problemli alanları nasıl çözeriz? Hürmüz Boğazı'ndaki problemli alanı tanımlama değişik bir konsept. Bizim dış politikamıza oturan tarafı var, oturmayan tarafı var. Yani bu konuda Cumhurbaşkanımız net."

"İran ile Amerikalılar kendi aralarında bir anlaşmaya vardılar, barış oldu. Koalisyon gidip orada teknik iş yapacak, mayınları temizleyecek. Bunda bir sıkıntı yok. Milli Savunma Bakanlığımız, Cumhurbaşkanımız tarafından talimatlandırılmış durumda. Ancak Allah korusun tekrar başlaması mümkün bir savaşta bir tarafmış gibi bir ortaya çıkma söz konusu olursa, burada bizim hassasiyetlerimiz var. Orada başka bir pozisyondayız." değerlendirmesinde bulunan Fidan, ortaklarının bu hassasiyeti çok iyi anladığını vurguladı.

Şu anda mayınların temizlenmesinin ana odak noktası olduğunu belirten Fidan, "Mayınların temizlenmesi temel insani bütün herkesin hizmetine olan, savaşlarda bir taraf tutmayla alakalı bir konu olmayacağı için bir anlaşma sonrası bu türden bir şeye biz sıcak bakabiliriz." dedi.