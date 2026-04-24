Adalet Bakanlığı yapay zekayla dava dilekçenizi hazırlayacak
Yasa dışı bahse destek olan MYPAYZ soruşturmasında 15 tutuklama!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen MYPAYZ soruşturmasında, yasa dışı bahis faaliyetlerine finansal altyapı sağlayarak 5 milyar liralık suç gelirini akladığı iddia edilen 15 şüpheli tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2026 23:24, Son Güncelleme : 24 Nisan 2026 23:23
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca, MYPAYZ Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş ve bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler hakkında "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ile "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece toplam gözaltı sayısı 22 oldu.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyede savcılıkça ifadesi alındıktan sonra sulh ceza hakimliğine gönderilen şüphelilerden 15'inin tutuklanmasına, 7 şüphelinin ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verildi.

Operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ile "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına karışan 23 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yasa dışı bahis suçunun önlenmesi ve suça karışan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalarda, MYPAYZ Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler hakkında mali, teknik, dijital ve açık kaynak incelemesi yapılmıştı.

Çalışmalarda, söz konusu ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan finansal altyapının merkezinde yer aldığı, 5 milyar liralık işlem hacmine ulaşan suç gelirlerinin finansal sisteme sokulması ve aklanması süreçlerinde aktif rol aldığı yönünde kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller tespit edilmişti.

Başsavcılığın koordinasyonunda, haklarında gözaltı kararı verilen 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, Ankara, Aydın, Bingöl, Kayseri ve Rize'de eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 20 zanlı gözaltına alınmıştı.

