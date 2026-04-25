25 Nisan 2026'dan önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde düzenlenecek "CHP Belediye Başkanları Buluşması"na iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Türk Talebe Birliği Genel Merkezi'nde "Siyaset Okulu"nun açılış programına katılacak.

(İstanbul/16.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, partisinin Vezirköprü İlçe Başkanlığının açılışına, Samsun Mahalle Başkanları Toplantısı'na ve Tekkeköy İlçe Başkanlığının açılışına iştirak edecek.

(Samsun/11.30/14.00/17.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes süreci ve diplomatik girişimler ile uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

2- Lübnan ile İsrail arasında geçici ateşkese varılmasının ardından gelişmeler ve yansımaları izleniyor.

(Beyrut/Kudüs)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Formula 1 yarışlarının 2027 yılından itibaren 5 yıl süreyle İstanbul Park'ta düzenlenecek olmasına ilişkin basın toplantısı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.00)

2- Trendyol Süper Lig'in 31. haftasına ikas Eyüpspor-Gaziantep FK, Zecorner Kayserispor-Çaykur Rizespor ve Göztepe-Hesap.com Antalyaspor müsabakalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/14.30/Kayseri/17.00/İzmir/20.00)

3- Trendyol 1. Lig'in 37. haftası, Serikspor-Atakaş Hatayspor, İmaj Altyapı Vanspor FK-İstanbulspor ve Adana Demirspor-Eminevim Ümraniyespor maçlarıyla başlayacak.

(Antalya/Van/13.30/Adana/16.00)

4- Nesine 2. Lig'de normal sezon tamamlanacak; Kırmızı Grup'ta 34. hafta müsabakaları yapılacak, Beyaz Grup'ta 38. hafta maçları sona erecek.

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasına Anadolu Efes-Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ müsabakalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/18.00)

6- Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın ilk ayağı Çanakkale Kupası, Çanakkale Boğazı yarışıyla tamamlanacak.

(Çanakkale)

7- Galatasaray Kulübünün Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.00)

8- Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 3-4 etabı ikinci maçında Spor Toto, Halkbank'ı ağırlayacak.

(Ankara/14.00)

9- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off etabı dokuzuncu haftasında Ortahisar Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak maçı yapılacak.

(Trabzon/14.00)

10- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-out etabı dokuzuncu haftasında MC Sistem Yurdum-Odunpazarı ve Yenimahalle Belediyespor-Göztepe müsabakaları oynanacak.

(Ankara/16.00/17.00)

11- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği MotoGP'nin İspanya'daki dördüncü ayağı, sprint yarışıyla başlayacak.

(Jerez/16.00)