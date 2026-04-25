25 Nisan 2026 tarihli atama kararları yayımlandı
25 Nisan 2026 tarihli atama kararları yayımlandı

25 Nisan 2026 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Nisan 2026 00:19, Son Güncelleme : 25 Nisan 2026 02:23
ATAMA KARARLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Personel Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince Tarık TANGUROGLU atanmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı;

- Strateji Geliştirme Başkanlığına Fatih Enes BOT,

-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığına Ömer Faruk ÖZTÜRK,

- Türkiye iş Kurumu Genel Müdür Yardımcılığına İbrahim Oğuzhan YILDIRIM,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü;

- Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Orhan KALDIRIM,

- Genel Müdür Yardımcısı Deniz COŞKUN,

görevden alınmış,

- Genel Müdür Yardımcılığına Serhat METİN,

- Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet ÖZKAYA,

- Yönetim Kurulu Üyeliğine Mustafa PUSTU,

- Yönetim Kurulu Üyeliğine Süleyman ÖNEL, atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3, 4 ve 7 nci maddeleri gereğince Milli Eğitim Bakanlığı;

- Bakan Yardımcısı Nazif YILMAZ,

görevden alınmış,

- Bakan Yardımcılığına, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad DEMİRLİ,

- Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına Cem GENÇOĞLU,

- Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliğine, Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim TOPÇU, - Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz METE, - Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne Emre TOPOĞLU,

- Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliğine Hatice ÇELİK, atanmıştır.

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdür Yardımcıları Mehmet Halil MADAZLI ve Ahmet KARABAY. 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Fatih ÇAKMAK ve Mustafa AKKAYA atanmıştır.

24 Nisan 2026

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

