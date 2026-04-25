25 Nisan 2026 tarihli atama kararları yayımlandı

25 Nisan 2026 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
ATAMA KARARLARI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Personel Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince Tarık TANGUROGLU atanmıştır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı;
- Strateji Geliştirme Başkanlığına Fatih Enes BOT,
-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığına Ömer Faruk ÖZTÜRK,
- Türkiye iş Kurumu Genel Müdür Yardımcılığına İbrahim Oğuzhan YILDIRIM,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü;
- Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Orhan KALDIRIM,
- Genel Müdür Yardımcısı Deniz COŞKUN,
görevden alınmış,
- Genel Müdür Yardımcılığına Serhat METİN,
- Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet ÖZKAYA,
- Yönetim Kurulu Üyeliğine Mustafa PUSTU,
- Yönetim Kurulu Üyeliğine Süleyman ÖNEL, atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3, 4 ve 7 nci maddeleri gereğince Milli Eğitim Bakanlığı;
- Bakan Yardımcısı Nazif YILMAZ,
görevden alınmış,
- Bakan Yardımcılığına, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad DEMİRLİ,
- Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına Cem GENÇOĞLU,
- Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliğine, Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim TOPÇU, - Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz METE, - Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne Emre TOPOĞLU,
- Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliğine Hatice ÇELİK, atanmıştır.
Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdür Yardımcıları Mehmet Halil MADAZLI ve Ahmet KARABAY. 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Fatih ÇAKMAK ve Mustafa AKKAYA atanmıştır.
24 Nisan 2026
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI