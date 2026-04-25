İŞKUR'dan engelli ve eski hükümlülerin projelerine hibe desteği

Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla çalışma hayatını güçlendirmek ve dinamizmini korumak için destek programlarını sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kendi işini kurma hibe desteği, mesleki eğitim, destekli istihdam, destek teknolojileri ve korumalı iş yerlerinin desteklenmesi programlarımız ile engelli vatandaşlarımızın ve eski hükümlü vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Bu yılın ilk 2 ayında 440 proje için toplam 231,8 milyon lira tahsis etmiştik. Mart ve nisan aylarını kapsayan 2. dönemde ise 352 projeye toplam 187,4 milyon lira hibe desteği sağladık. Ayrıca üçüncü dönem başvurularını bugün itibarıyla başlattık. Son başvuru tarihi 11 Mayıs."