MEB'de, Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz görevden alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararları ile kamu yönetiminde önemli kadro değişiklikleri yapıldı. Düzenlemelerle, eğitimden enerjiye kadar pek çok alanda yeni isimler göreve getirildi.

Nazif Yılmaz görevden alındı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre; Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz görevinden alındı.

Cihad Demirli Bakan yardımcısı oldu

Bu koltuğa Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli atanırken, boşalan Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı görevine ise Cem Gençoğlu getirildi.