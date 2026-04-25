Başsavcı Cansu, Gülistan Doku soruşturmasının yeni detaylarını paylaştı

Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun akıbetine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni ve kritik bilgilere ulaşıldı.

İlk kez TRT Haber'e konuşan Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, dosyadaki düğümlerin tek tek çözülmeye başladığını vurguladı.

Sim kart izinden "Gökhan" ismine ulaşıldı

Başsavcı Ebru Cansu, göreve geldiğinde dosyada dikkatini çeken ilk noktanın Gülistan Doku'nun sim kartının Ankara'da baz vermesi olduğunu ifade etti.

Cansu, bu detayın üzerine gidilerek ulaşılan verileri şöyle anlattı;

Başka bir ilde baz verdiğini gördüğümde üzerine gidip zincirleme sorgulama yapınca birtakım verilere ulaşıldı. Dosyaya sadece cihaz bilgileri gelmiş ancak peşine düşülmemişti. Bu sim kartı ve cihazı daha önce kimlerin kullandığı araştırılmamıştı. Bu aşamadan sonra yaptığım araştırmalar beni 'Gökhan' ismine götürdü.

30 kişilik uzman ekip sahada

Soruşturma kapsamında jandarmaya gelen gizli tanık beyanlarını titizlikle incelediklerini kaydeden Cansu, arama çalışmalarına bizzat katıldığını belirtti. Tunceli'deki dağlık ve ormanlık alanlar ile mağaraların tek tek tarandığını söyleyen Başsavcı, "Ankara'dan gelen donanımlı JASAT ekipleri ve teknik cihaz desteğiyle 30 kişilik bir ekip şu an hala sahada çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Dijital materyaller ve baz çalışmaları sürüyor

Gizli tanığın işaret ettiği Gençlik Merkezi ve Sarısaltuk Viyadüğü bölgesinde yeniden baz çalışması yapıldığını aktaran Cansu, dijital delillere yönelik süreci şu sözlerle özetledi;

Tüm şüphelilerin cep telefonu, bilgisayar ve tablet gibi dijital materyallerine el konuldu. Siber suçlar uzmanlarınca incelemeler devam ediyor. HTS ve PTS kayıtlarını yeniden analiz ediyoruz. İddia edilen bölgelerde bizzat konum alarak çalışmalarımızı derinleştiriyoruz.

Hastane kayıtlarındaki çelişki şüphe uyandırdı

Soruşturmanın en dikkat çekici noktalarından biri de Gülistan Doku'nun hastane kayıtlarındaki tutarsızlık oldu. Başsavcı Cansu, Polnet kayıtları ile hastane evraklarının birbirini tutmadığını belirterek şunları kaydetti;

Gülistan Doku'nun tedavi evraklarını istediğimizde tarihlerde bir çelişki tespit ettik. Polnet kaydında hastane girişi görünen bir tarih, hastane tedavi evraklarında hiç yer almıyordu. Bu durum bize şüpheli geldi. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı müfettişleri hastanede incelemelerini sürdürüyor.

"Adalet Bakanlığı'nın desteği güç veriyor"

Başsavcı Ebru Cansu, soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmesi noktasında Adalet Bakanlığı'nın tam desteğini hissettiklerini ifade ederek, "Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek ve Bakan Yardımcımız Sayın Can Tuncay'ın destekleri tüm hukuk camiasına güç verdi. Kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.